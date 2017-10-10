Усы, лапы, хвост: чего ждать от закона о регистрации домашних животных

Накануне из Госдумы пришла новость, которая не очень понравилась владельцам домашних животных. Их собираются обязать за деньги регистрировать своих питомцев.
По мнению зоозащитников, зарегистрированное животное нельзя будет просто взять и выбросить на улицу, как делают многие. Еще один аргумент — хозяевам будет сложнее уходить от ответственности, если их любимец причинит кому-то вред. Но во что эта инициатива выльется на самом деле? Насколько в реальности эта мера поможет защитить людей от животных и животных от людей?
Депутат Госдумы Владимир Панов сообщил, что два года назад парламентарии предыдущего созыва утвердили серьезные поправки в закон о ветеринарии. И там есть статья об обязательной регистрации домашних питомцев, но при этом ни слова о том, как и кто должен ее проводить. Да и вообще животных действующий закон почти не защищает. И как итог — тысячи кошек и собак, которые однажды стали лишними в доме.
Кроме того, дикая история хабаровских живодерок всколыхнула всю страну. А тут еще и президент потребовал доработать закон. В правительстве и в Госдуме снова закипела работа. Хотя пока законопроект сырой, объяснил Владимир Панов.
Владимир Панов: «Если вы сейчас зададите вопрос, где, как, сколько, ответов на этот вопрос нет, потому что нет итогового документа, сейчас идет рабочий процесс. Сам учет предполагается, что будет бесплатным, то есть внесение этой записи. А вот сама идентификация, то есть привязка к этой записи, она имеют какую-то стоимость».
Чипирование, в отличие от регистрации, оставят добровольным. Захотел хозяин — чипировал, нет — может обойтись лишь персональным номером. Зоозащитники между тем считают, что такая постановка вопроса проблему не решит.
Второй вопрос — будут ли животных проверять на наличие регистрации и кто. В московском комитете ветеринарии объяснили, что это дело муниципальных властей.
Подробности — в видеоматериале.
Депутат Госдумы Владимир Панов сообщил, что два года назад парламентарии предыдущего созыва утвердили серьезные поправки в закон о ветеринарии. И там есть статья об обязательной регистрации домашних питомцев, но при этом ни слова о том, как и кто должен ее проводить. Да и вообще животных действующий закон почти не защищает. И как итог — тысячи кошек и собак, которые однажды стали лишними в доме.
Кроме того, дикая история хабаровских живодерок всколыхнула всю страну. А тут еще и президент потребовал доработать закон. В правительстве и в Госдуме снова закипела работа. Хотя пока законопроект сырой, объяснил Владимир Панов.
Владимир Панов: «Если вы сейчас зададите вопрос, где, как, сколько, ответов на этот вопрос нет, потому что нет итогового документа, сейчас идет рабочий процесс. Сам учет предполагается, что будет бесплатным, то есть внесение этой записи. А вот сама идентификация, то есть привязка к этой записи, она имеют какую-то стоимость».
Чипирование, в отличие от регистрации, оставят добровольным. Захотел хозяин — чипировал, нет — может обойтись лишь персональным номером. Зоозащитники между тем считают, что такая постановка вопроса проблему не решит.
Второй вопрос — будут ли животных проверять на наличие регистрации и кто. В московском комитете ветеринарии объяснили, что это дело муниципальных властей.
Подробности — в видеоматериале.
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