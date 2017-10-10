СМИ: Евросоюз потерял 30 миллиардов евро из-за санкций против России

В какую копеечку влетели Евросоюзу санкции против России, подсчитала немецкая газета Die Welt.

То, что должно было ослабить российскую экономику, привело к обратному эффекту. Наши показатели, по мнению западной прессы, растут. А Евросоюз потерял на экспорте в Россию 30 миллиардов евро. Объемы поставок уменьшились почти вдвое.



Больше всего убытков понесла Германия. Объем двусторонней торговли снизился на треть, около тысячи компаний с немецким участием покинули рынок. А среди тех, что остались, более 90% хотят отмены санкций. И хотя сейчас товарооборот между странами вновь пошел вверх, эксперты говорят, что до возвращения к докризисному уровню еще далеко.



По данным газеты, в перечень наиболее пострадавших стран также входят Польша, Великобритания и Франция.



Российская экономика, по мнению экспертов, вступила в стадию роста. Автор статьи констатирует, что наша страна заметно уменьшила свою зависимость от Запада, и на финансовых рынках Россию считают благонадежным заемщиком и достойным объектом для инвестиций.

