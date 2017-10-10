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    СМИ: Евросоюз потерял 30 миллиардов евро из-за санкций против России. Германия, Европейский союз, СМИ, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: Евросоюз потерял 30 миллиардов евро из-за санкций против России

    СМИ: Евросоюз потерял 30 миллиардов евро из-за санкций против России

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    СМИ: Евросоюз потерял 30 миллиардов евро <nobr>из-за</nobr> санкций против России

    СМИ: Евросоюз потерял 30 миллиардов евро из-за санкций против России

    СМИ: Евросоюз потерял 30 миллиардов евро <nobr>из-за</nobr> санкций против России

      В какую копеечку влетели Евросоюзу санкции против России, подсчитала немецкая газета Die Welt.

      То, что должно было ослабить российскую экономику, привело к обратному эффекту. Наши показатели, по мнению западной прессы, растут. А Евросоюз потерял на экспорте в Россию 30 миллиардов евро. Объемы поставок уменьшились почти вдвое.

      Больше всего убытков понесла Германия. Объем двусторонней торговли снизился на треть, около тысячи компаний с немецким участием покинули рынок. А среди тех, что остались, более 90% хотят отмены санкций. И хотя сейчас товарооборот между странами вновь пошел вверх, эксперты говорят, что до возвращения к докризисному уровню еще далеко.

      По данным газеты, в перечень наиболее пострадавших стран также входят Польша, Великобритания и Франция.

      Российская экономика, по мнению экспертов, вступила в стадию роста. Автор статьи констатирует, что наша страна заметно уменьшила свою зависимость от Запада, и на финансовых рынках Россию считают благонадежным заемщиком и достойным объектом для инвестиций.

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