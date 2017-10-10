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    «Дорогу осилит идущий»: посол США заговорил по-русски. Интернет, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Дорогу осилит идущий»: посол США заговорил по-русски

    «Дорогу осилит идущий»: посол США заговорил по-русски

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    «Дорогу осилит идущий»: посол США заговорил <nobr>по-русски</nobr>

    «Дорогу осилит идущий»: посол США заговорил по-русски

    «Дорогу осилит идущий»: посол США заговорил <nobr>по-русски</nobr>

      Новый посол США Джон Хантсман решил напрямую обратиться к россиянам. Он записал видеоролик, который появился в Сети на официальной странице американского посольства в России.

      На видео Хантсман выглядит таким дружелюбным, что это не вяжется с его образом сторонника жестких мер в отношении России. Двухминутное видео начинается с приветствия на русском языке, но продолжает его Хантсман по-английски.

      Джон Хантсман: «Ни для кого не секрет, что сейчас отношения между США и РФ находятся на низкой точке. Я рассчитываю работать вместе с российским руководством над изучением возможностей сотрудничества на основе прагматизма и поиска взаимовыгодных решений проблем, которые стоят перед нами».

      Миллионер, мормон и экс-губернатор штата Юта, Джон Хантсман-младший, стал первым американским послом в современной России, который не говорит по-русски. Кроме того, в своей прежней работе он не проявлял к российской политике особого интереса. Но, видимо, в Госдепартаменте не считают это помехой, да и сам Хантсман настроен оптимистично. Он по-русски аргументировал это поговоркой.

      Джон Хантсман: «Дорогу осилит идущий».

      Воодушевленная интонация ролика, больше похожего на предвыборный, рисует образ открытого и прямолинейного человека. Однако бывший посол в Китае, Джон Хантсман, имеет репутацию «жесткого переговорщика», и предполагается, что именно за это качество был направлен в Москву.

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