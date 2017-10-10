Сборная Украины по футболу не смогла пробиться на ЧМ-2018

Сборные Испании, Сербии и Исландии пробились на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Сборная Испании одержала победу над командой Израиля со счетом 1:0 в гостевом матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира. Мяч на 76-й минуте забил Асьер Ильяраменди.
Футболисты сборной Сербии обыграли команду Грузии в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в европейской зоне. Игра группы D, прошедшая в понедельник в Белграде, закончилась со счетом 1: 0 в пользу хозяев поля.
Сборная Исландии одержала победу над командой Косова со счетом 2:0 в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира. Забитыми мячами отметились Гилфи Сигурдссон (40-я минута) и Йоханн Гудмундссон (68).
Также стало известно, что футболисты сборной Украины не выступят в финальной части чемпионата мира. В понедельник украинская команда потерпела на своем поле поражение от национальной команды Хорватии со счетом 0:2 и финишировала в отборочной группе I на третьем месте, набрав 17 очков.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
Футболисты сборной Сербии обыграли команду Грузии в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в европейской зоне. Игра группы D, прошедшая в понедельник в Белграде, закончилась со счетом 1: 0 в пользу хозяев поля.
Сборная Исландии одержала победу над командой Косова со счетом 2:0 в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира. Забитыми мячами отметились Гилфи Сигурдссон (40-я минута) и Йоханн Гудмундссон (68).
Также стало известно, что футболисты сборной Украины не выступят в финальной части чемпионата мира. В понедельник украинская команда потерпела на своем поле поражение от национальной команды Хорватии со счетом 0:2 и финишировала в отборочной группе I на третьем месте, набрав 17 очков.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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