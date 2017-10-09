ФСБ: военнослужащий из Украины задержан при незаконном пересечении границы

Российские пограничники задержали за нарушение границы на Луганском направлении, предположительно, военнослужащего украинской армии.

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Как сообщило погрануправление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, «9 октября 2017 года за нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении задержано лицо, представившееся военнослужащим Вооруженных сил Украины».



Обстоятельства нарушения госграницы устанавливается, добавили в пресс-службе погрануправления.