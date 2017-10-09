Саудовская Аравия заявила о планах рекордно сократить экспорт нефти в ноябре

Саудовская Аравия выразила желание рекордно сократить поставки нефти. Об этом сообщает
пресс-служба министерства энергетики королевства.
Представить ведомства заявил, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco намерена в ноябре провести «крупнейшее сокращение поставок в своей истории», сообщает Bloomberg.
Сейчас Эр-Рияд поставляет около 7,7 млн баррелей нефти в сутки. Ожидается, что этот показатель будет сокращен на 560 тыс. баррелей.
Саудовская Аравия выразила надежду, что ее примеру последуют и другие участники сделки ОПЕК+, что позволит закрепить уже достигнутые соглашением результаты.
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд и президент России Владимир Путин провели переговоры в Москве 5 октября. Еще до встречи российский лидер заявлял, что намерен обсудить с монархом продление соглашения об ограничении нефтяной добычи.
Сейчас Эр-Рияд поставляет около 7,7 млн баррелей нефти в сутки. Ожидается, что этот показатель будет сокращен на 560 тыс. баррелей.
Саудовская Аравия выразила надежду, что ее примеру последуют и другие участники сделки ОПЕК+, что позволит закрепить уже достигнутые соглашением результаты.
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд и президент России Владимир Путин провели переговоры в Москве 5 октября. Еще до встречи российский лидер заявлял, что намерен обсудить с монархом продление соглашения об ограничении нефтяной добычи.
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