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    Саудовская Аравия заявила о планах рекордно сократить экспорт нефти в ноябре

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    Саудовская Аравия заявила о планах рекордно сократить экспорт нефти в ноябре

    Саудовская Аравия заявила о планах рекордно сократить экспорт нефти в ноябре

    Саудовская Аравия выразила желание рекордно сократить поставки нефти. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики королевства.

    Представить ведомства заявил, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco намерена в ноябре провести «крупнейшее сокращение поставок в своей истории», сообщает Bloomberg.

    Сейчас Эр-Рияд поставляет около 7,7 млн баррелей нефти в сутки. Ожидается, что этот показатель будет сокращен на 560 тыс. баррелей.

    Саудовская Аравия выразила надежду, что ее примеру последуют и другие участники сделки ОПЕК+, что позволит закрепить уже достигнутые соглашением результаты.

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