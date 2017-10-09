Минюст РФ предупредил ряд американских СМИ о возможном ограничении их работы

В Минюсте сообщили, что направили ряду работающих на территории РФ американских СМИ письмо «о недопустимости нарушения российского законодательства».
Минюст подтвердил, что направил ряду американских СМИ, которые работают в России, предупреждение о возможности ограничения их работы. В ведомстве пояснили, что это является «зеркальной мерой» в ответ на притеснение российских СМИ в США, передает «Интерфакс».
Минюст РФ: «Сегодня Минюстом России в адрес ряда американских средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, было направлено письмо о недопустимости нарушения российского законодательства».
В ведомстве пояснили, что в российском законодательстве «предусмотрена возможность установления ограничений для корреспондентов СМИ тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов СМИ, зарегистрированных в РФ».
В Минюсте также добавили, что принцип «зеркальных мер» будет применяться и в дальнейшем в зависимости от решений, касающихся российских СМИ в США.
Сегодня «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» сообщили, что получили предупреждение от Минюста о возможности признания их иностранными агентами, по этой причине их работа на территории России может быть ограничена.
Напомним, что накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью НТВ заявила, что Москва может ответить на действия властей США в отношении российских СМИ. По ее словам, «все, что будет совершаться в отношении канала RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять и в отношении американских СМИ, американских журналистов в России».
Минюст РФ: «Сегодня Минюстом России в адрес ряда американских средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, было направлено письмо о недопустимости нарушения российского законодательства».
В ведомстве пояснили, что в российском законодательстве «предусмотрена возможность установления ограничений для корреспондентов СМИ тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов СМИ, зарегистрированных в РФ».
В Минюсте также добавили, что принцип «зеркальных мер» будет применяться и в дальнейшем в зависимости от решений, касающихся российских СМИ в США.
Сегодня «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» сообщили, что получили предупреждение от Минюста о возможности признания их иностранными агентами, по этой причине их работа на территории России может быть ограничена.
Напомним, что накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью НТВ заявила, что Москва может ответить на действия властей США в отношении российских СМИ. По ее словам, «все, что будет совершаться в отношении канала RT на территории США, после того, как мы это квалифицировали в качестве ограничения деятельности, мы можем применять и в отношении американских СМИ, американских журналистов в России».
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