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    В Петербурге побит рекорд по количеству ложных сообщений о бомбах. Санкт-Петербург, телефонный терроризм, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге побит рекорд по количеству ложных сообщений о бомбах

    В Петербурге побит рекорд по количеству ложных сообщений о бомбах

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    В Петербурге побит рекорд по количеству ложных сообщений о бомбах

    В Петербурге побит рекорд по количеству ложных сообщений о бомбах

    В Петербурге побит рекорд по количеству ложных сообщений о бомбах

      Ближе к вечеру список эвакуируемых организаций Петербурга пополнился Московским районным судом, фондом «Ночлежка», офисом «ВКонтакте» и кафе «Республика кошек», откуда на улицу вынесли 66 хвостатых-полосатых.

      Как сообщает корреспондент НТВ Антон Зыков, ко второй половине дня карта Петербурга становится пурпурной. Центральный, Выборгский, Московский районы. Проверок так много, что ощущение, будто сотрудников полиции и групп разминирования в отделениях совсем не осталось. Все в полях.

      Вячеслав Степченко      , начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти: «По факту ряда сообщений в полицию об обнаружении подозрительных предметов в различных районах города сотрудниками петербургской полиции проводятся необходимые проверочные мероприятия».

      Эту атаку телефонных террористов уже называют самой крупной. Даже в середине сентября — тогда эвакуировали торговые центры — не было столько сообщений. Несмотря на то, что массовость переросла в колоссальность, все звонки, к счастью, оказались ложными.

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