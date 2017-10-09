В Петербурге побит рекорд по количеству ложных сообщений о бомбах

Ближе к вечеру список эвакуируемых организаций Петербурга пополнился Московским районным судом, фондом «Ночлежка», офисом «ВКонтакте» и кафе «Республика кошек», откуда на улицу вынесли 66
хвостатых-полосатых.
Как сообщает корреспондент НТВ Антон Зыков, ко второй половине дня карта Петербурга становится пурпурной. Центральный, Выборгский, Московский районы. Проверок так много, что ощущение, будто сотрудников полиции и групп разминирования в отделениях совсем не осталось. Все в полях.
Вячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти: «По факту ряда сообщений в полицию об обнаружении подозрительных предметов в различных районах города сотрудниками петербургской полиции проводятся необходимые проверочные мероприятия».
Эту атаку телефонных террористов уже называют самой крупной. Даже в середине сентября — тогда эвакуировали торговые центры — не было столько сообщений. Несмотря на то, что массовость переросла в колоссальность, все звонки, к счастью, оказались ложными.
Вячеслав Степченко, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти: «По факту ряда сообщений в полицию об обнаружении подозрительных предметов в различных районах города сотрудниками петербургской полиции проводятся необходимые проверочные мероприятия».
Эту атаку телефонных террористов уже называют самой крупной. Даже в середине сентября — тогда эвакуировали торговые центры — не было столько сообщений. Несмотря на то, что массовость переросла в колоссальность, все звонки, к счастью, оказались ложными.
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