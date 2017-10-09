«Жертвы» пластической хирургии застряли в корейском аэропорту из-за неузнаваемых лиц

Три гражданки Китая столкнулись с проблемами при прохождении паспортного контроля в аэропорту
из-за перенесенных пластических операций.
Как сообщает Daily Mirror, женщины отправились в Южную Корею, где им провели операции по изменению внешности. Во время обратного пути их остановили на паспортном контроле.
Лица женщин утратили сходство с фотографиями в документах из-за бинтов и послеоперационных отеков. Удалось ли им в итоге вылететь в Китай, издание не уточняет.
Снимок с забинтованными китайскими туристками стал вирусным в социальных сетях. Он собрал десятки тысяч лайков китайских пользователей.
Стоит отметить, что так называемые бьюти-туристы составляют треть всех пациентов пластических хирургов в Сеуле. Некоторые клиники после операций дают клиентам специальные справки, которые помогают без проблем пройти паспортный контроль.
Лица женщин утратили сходство с фотографиями в документах из-за бинтов и послеоперационных отеков. Удалось ли им в итоге вылететь в Китай, издание не уточняет.
Снимок с забинтованными китайскими туристками стал вирусным в социальных сетях. Он собрал десятки тысяч лайков китайских пользователей.
Стоит отметить, что так называемые бьюти-туристы составляют треть всех пациентов пластических хирургов в Сеуле. Некоторые клиники после операций дают клиентам специальные справки, которые помогают без проблем пройти паспортный контроль.
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