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    «Жертвы» пластической хирургии застряли в корейском аэропорту из-за неузнаваемых лиц

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    • Фото: /twitter.com
    «Жертвы» пластической хирургии застряли в корейском аэропорту <nobr>из-за</nobr> неузнаваемых лиц

    «Жертвы» пластической хирургии застряли в корейском аэропорту из-за неузнаваемых лиц

    «Жертвы» пластической хирургии застряли в корейском аэропорту <nobr>из-за</nobr> неузнаваемых лиц
  • Фото: /twitter.com

    • Три гражданки Китая столкнулись с проблемами при прохождении паспортного контроля в аэропорту из-за перенесенных пластических операций.

    Как сообщает Daily Mirror, женщины отправились в Южную Корею, где им провели операции по изменению внешности. Во время обратного пути их остановили на паспортном контроле.

    Лица женщин утратили сходство с фотографиями в документах из-за бинтов и послеоперационных отеков. Удалось ли им в итоге вылететь в Китай, издание не уточняет.

    Снимок с забинтованными китайскими туристками стал вирусным в социальных сетях. Он собрал десятки тысяч лайков китайских пользователей.

    Стоит отметить, что так называемые бьюти-туристы составляют треть всех пациентов пластических хирургов в Сеуле. Некоторые клиники после операций дают клиентам специальные справки, которые помогают без проблем пройти паспортный контроль.

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