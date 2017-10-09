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    Совфед: США больше всех на Западе вмешиваются в дела России. СМИ, США, Совет Федерации, журналистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСовфед: США больше всех на Западе вмешиваются в дела России

    Совфед: США больше всех на Западе вмешиваются в дела России

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    Совфед: США больше всех на Западе вмешиваются в дела России

    Совфед: США больше всех на Западе вмешиваются в дела России

      Больше всех на Западе во внутренние дела России вмешиваются США. К такому выводу пришла в своем предварительном докладе комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета.

      По словам ее председателя Андрея Климова, в докладе, в частности, предлагается системный ответ на недружественные действия американских властей в отношении российских СМИ.

      Завтра доклад возглавляемой Климовым комиссии будет обсуждаться на пленарном заседании Совета Федерации.

      Напомним, американский Минюст потребовал от телеканала RT признать себя иностранным агентом и пригрозил санкциями вплоть до арестов в случае невыполнения этого требования.

      По словам представителя МИД РФ, ситуация с давлением на канал RT является особым случаем. Москва может ответить аналогично, заявила Мария Захарова в интервью НТВ.

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