Совфед: США больше всех на Западе вмешиваются в дела России

Больше всех на Западе во внутренние дела России вмешиваются США. К такому выводу пришла в своем предварительном докладе комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета.
По словам ее председателя Андрея Климова, в докладе, в частности, предлагается системный ответ на недружественные действия американских властей в отношении российских СМИ.
Завтра доклад возглавляемой Климовым комиссии будет обсуждаться на пленарном заседании Совета Федерации.
Напомним, американский Минюст потребовал от телеканала RT признать себя иностранным агентом и пригрозил санкциями вплоть до арестов в случае невыполнения этого требования.
По словам представителя МИД РФ, ситуация с давлением на канал RT является особым случаем. Москва может ответить аналогично, заявила Мария Захарова в интервью НТВ.
Завтра доклад возглавляемой Климовым комиссии будет обсуждаться на пленарном заседании Совета Федерации.
Напомним, американский Минюст потребовал от телеканала RT признать себя иностранным агентом и пригрозил санкциями вплоть до арестов в случае невыполнения этого требования.
По словам представителя МИД РФ, ситуация с давлением на канал RT является особым случаем. Москва может ответить аналогично, заявила Мария Захарова в интервью НТВ.
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