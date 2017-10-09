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Пёс-2
    Скандально известный экс-глава МВФ Стросс-Кан женился в четвертый раз. Марокко, браки и разводы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСкандально известный экс-глава МВФ Стросс-Кан женился в четвертый раз

    Скандально известный экс-глава МВФ Стросс-Кан женился в четвертый раз

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    Скандально известный <nobr>экс-глава</nobr> МВФ <nobr>Стросс-Кан</nobr> женился в четвертый раз

    Скандально известный экс-глава МВФ Стросс-Кан женился в четвертый раз

    Скандально известный <nobr>экс-глава</nobr> МВФ <nobr>Стросс-Кан</nobr> женился в четвертый раз

      Экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан, покинувший большую политику после сексуального скандала, вновь женился. Это его четвертый официальный брак.

      Избранницей 68-летнего француза стала уроженка Марокко — Мириам Л’Ауфир, возглавляющая во Франции собственное мультимедийное агентство. Новая супруга Стросс-Кана младше его почти на 20 лет. Свадьбу сыграли в Марракеше, где пара сейчас проживает.

      В свою бытность главой МВФ Стросс-Кан считался одним из реальных претендентов на пост президента Франции, но после того, как в 2011-м его обвинили в изнасиловании горничной нью-йоркского отеля, политик ушел в отставку. Дело впоследствии развалилось, а в 2012-м Стросс-Кан был задержан уже по подозрению в сутенерстве, но доказать его вину в суде не удалось.

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