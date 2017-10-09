Пёс-2
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Пёс-2
    Автор письма российским футболистам получил работу в РФС. Казань, РФС, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтор письма российским футболистам получил работу в РФС

    Автор письма российским футболистам получил работу в РФС

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    Автор письма российским футболистам получил работу в РФС

    Автор письма российским футболистам получил работу в РФС

    Автор письма российским футболистам получил работу в РФС

      Ярый футбольный фанат из Казани Дмитрий Корчагин, с детства страдающий ДЦП, получил неожиданное предложение.

      Юношу пригласили на работу в Российский футбольный союз. Это произошло во время открытой тренировки сборной России. 20-летний Дмитрий будет готовить материалы для официального сайта РФС. Причем к работе он приступит уже 10 октября на «Казань Арене», где пройдет товарищеский матч Россия — Иран.

      Дмитрий — давний болельщик «Рубина», старается не пропускать ни одной игры своего клуба. Еще перед Кубком Конфедераций он написал письмо игрокам сборной, в котором рассказал о своей мечте писать статьи о футболе или стать спортивным менеджером.

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