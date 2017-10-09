Названы первые версии пожара в ТЦ «Синдика»

Следователи пытаются приступить к работе внутри сгоревшего ТЦ «Синдика». Но их все еще туда не допускают. Сохраняется высокая угроза обрушения конструкций, криминалисты пока допрашивают свидетелей за пределами здания.
Это был эпический пожар — 55 тысяч квадратных метров горели так, что черный дым был виден за несколько километров. В причинах пожара в настоящее время разбираются, приблизительный ущерб оценен более чем в 5 млрд рублей.
До сих пор непонятно, откуда пошел огонь. У продавцов и сотрудников центра разные мнения: кто-то говорит, что видел первый дым на складе стройматериалов, а кто-то — на подземной парковке. Названы две версии возникновения пожара. По словам источника «Интерфакса», это поджог и нарушение правил безопасности при сварке. Несколько посетителей торгового комплекса заявили, что им удалось снять на видео начало пожара.
Сотрудники МЧС первыми для дачи объяснений вызвали собственников сектора В, именно там мог быть очаг возгорания. Сами собственники пока только пытаются смириться с потерей бизнеса. Всего в торговом центре было около тысячи магазинов. Арендаторам уже предложили новые площади на подмосковных рынках. Позже страховщики уточнили сумму возможной выплаты владельцам центра — 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
До сих пор непонятно, откуда пошел огонь. У продавцов и сотрудников центра разные мнения: кто-то говорит, что видел первый дым на складе стройматериалов, а кто-то — на подземной парковке. Названы две версии возникновения пожара. По словам источника «Интерфакса», это поджог и нарушение правил безопасности при сварке. Несколько посетителей торгового комплекса заявили, что им удалось снять на видео начало пожара.
Сотрудники МЧС первыми для дачи объяснений вызвали собственников сектора В, именно там мог быть очаг возгорания. Сами собственники пока только пытаются смириться с потерей бизнеса. Всего в торговом центре было около тысячи магазинов. Арендаторам уже предложили новые площади на подмосковных рынках. Позже страховщики уточнили сумму возможной выплаты владельцам центра — 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Так вчера горел огромный рынок «Синдика». Невероятный по своим размерам пожар сняли с высоты птичьего полета. Впечатляющее видео pic.twitter.com/hVKP97ugTD— НТВ (@ntvru) October 9, 2017
Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.
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