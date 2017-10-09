Историки просят сделать территорию Невского пятачка неприкасаемой для застройки и песчаных карьеров

Активисты требуют утвердить границы достопримечательных мест Невского пятачка и зоны прорыва блокады Ленинграда. Места кровопролитных боев активно осваиваются. К примеру, здесь расположен песчаный карьер.

Завершившие сезон поисковики и историки митингуют на песчаном карьере, затерянном в лесах, где велись бои за окончательное освобождение Ленинграда. Активная добыча породы здесь идет с 60-х годов. А в 2015-м этой территории придали охранный статус, но разработки не остановили.



Чтобы ограничить освоения земель, хранящих память о кровопролитных сражениях, нужны регламенты признанных властями достопримечтальных мест Невского пятачка и зоны прорыва блокады Ленинграда. По приблизительным подсчетам, это территория более 10 тыс. гектаров. Обозначенные экспертами в 2015 году ее границы так и не были согласованы, и, кажется, что пока эти достопримечательные места охраняются государством весьма условно, отмечает корреспондент НТВ Катерина Правдина.



За последнюю летнюю вахту бойцы только одного отряда нашли на песчаном карьере останки 20 солдат. И это только на участке 50 на 70 метров. Поисковики не сомневаются, что в земле по-прежнему остаются захороненные во время войны бойцы. Архивные документы Минобороны подтверждают их уверенность.



На ведомственной карте здесь между озером Долгое и исчезнувшей деревней Вороново, где теперь садоводства, указываются такие места и отдельным списком — количество павших солдат. Подобными документами вооружены и те, кто пытается не допустить строительства жилья на правом берегу Невы.



Александр Осипов, директор государственного музея «Невский пятачок»: «На территории Невской Дубровки и Невского плацдарма погибло девять стрелковых дивизий в полном составе и две отдельные стрелковые бригады. И это только в 1941–1942 годах. В 1943 году добавляются другие подразделения, которые прорывали блокаду».



Из шести тысяч павших в районе уничтоженной деревни Выборгская Дубровка и где должны появиться шесть четырехэтажек, перезахоронено лишь 948 останков. Но у застройщика жилого массива свои аргументы, основанные на экспертизе общественного фонда увековечивания памяти погибших.



Виталий Новицкий, активист, житель Невской Дубровки: «У нас есть заключение, что наличие останков погибших солдат не обнаружено. Была проверка архивных документов, что у нас вызывает сомнение, потому что у нас из того же архива есть другие данные».



В Невской Дубровке не рассчитывают, что в случае обнаружения останков застройщик будет заниматься идентификацией или созданием мемориала. Говорят, предыдущий опыт строительства компании уничтожил вторую линию обороны (там теперь стоят брошенные коттеджи) и первую, где проходила траншея.



Всех этих разногласий можно было бы избежать, если бы утвержденные в 2015 году границы достопримечательных мест, включенные в реестр объектов культурного наследия, не были отменены.



В письме НТВ власти сообщают, что в настоящее время ведется работа по уточнению этих границ. То же самое чиновники писали Даниилу Гранину год назад. Чуть ли не слово в слово. С чем связана затянувшаяся корректировка неизвестно. Также остается тайной, согласовывал ли застройщик свой проект и имеют ли сегодня все желающие осваивать земли Невского пятачка и зоны прорыва блокады охранные обязательства, запреты и ограничения, прописанные в перспективе.