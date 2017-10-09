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Пёс-2
    Дно пройдено: продажи новых машин в России выросли на 18%. автомобили, автомобильная промышленность, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДно пройдено: продажи новых машин в России выросли на 18%

    Дно пройдено: продажи новых машин в России выросли на 18%

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    Дно пройдено: продажи новых машин в России выросли на 18%

    Дно пройдено: продажи новых машин в России выросли на 18%

    Дно пройдено: продажи новых машин в России выросли на 18%

      Российский автомобильный рынок уверенно восстанавливается. Продажи новых машин в сентябре выросли почти на 18%.

      Как отмечают эксперты Ассоциации европейского бизнеса, на рынке ждут, что позитивный тренд сохранится до конца года. По прогнозам, по итогам года продажи вырастут на 10%, то есть дно пройдено.

      Лидер продаж — Lada. За ней следуют KIA, Hyundai, Renault и Volkswagen. При этом все самые популярные модели — отечественного производства.

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