Суд освободил всех фигурантов «дела реставраторов»

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор по «делу реставраторов». Главный фигурант — бывший замминистра культуры Григорий Пирумов — признан виновным в хищении средств, выделенных на реконструкцию объектов культурного наследия.
Громкое «дело реставраторов» завершилось неожиданной развязкой. Несмотря на то, что прокуратура просила приговорить бывшего замминистра культуры Григория Пирумова к пяти годам колонии, судья эту планку понизила до полутора лет. Более того, бывший чиновник был освобожден в зале суда, поскольку этот срок провел в СИЗО. Такое же решение было вынесено в отношении четверых подельников Пирумова, а еще троим назначены условные наказания.
Напомним, что бывший замминистра признал вину и возместил ущерб. Как установило следствие, он организовал преступную схему, в которой участвовали несколько сотрудников Минкульта и подведомственных учреждений, а также руководители подрядных организаций, с которыми заключались договоры на реставрацию. Цены в них были завышены, а разница между реальной стоимостью работ присваивалась.
Речь идет о хищениях при работах по восстановлению Новодевичьего монастыря в Москве, Изборской крепости в Псковской области, музея космонавтики в Калуге и еще нескольких исторических зданий. Пирумов был задержан в марте 2016 года. Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.
Напомним, что бывший замминистра признал вину и возместил ущерб. Как установило следствие, он организовал преступную схему, в которой участвовали несколько сотрудников Минкульта и подведомственных учреждений, а также руководители подрядных организаций, с которыми заключались договоры на реставрацию. Цены в них были завышены, а разница между реальной стоимостью работ присваивалась.
Речь идет о хищениях при работах по восстановлению Новодевичьего монастыря в Москве, Изборской крепости в Псковской области, музея космонавтики в Калуге и еще нескольких исторических зданий. Пирумов был задержан в марте 2016 года. Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.
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