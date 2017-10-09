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    «Устрашающие Россию» учения американцев сорвались из-за грибов

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    • Фото: РИА Новости, Константин Чалабов
    «Устрашающие Россию» учения американцев сорвались <nobr>из-за</nobr> грибов

    «Устрашающие Россию» учения американцев сорвались из-за грибов

    «Устрашающие Россию» учения американцев сорвались <nobr>из-за</nobr> грибов
  • Фото: РИА Новости, Константин Чалабов

    • Учения американских танкистов в Польше пришлось отложить из-за нашествия грибников.

    Танковому подразделению армии США пришлось перенести стрельбы вблизи польского города Жагань. Дело в том, что в этих местах отмечают небывалый грибной урожай, и местное население невозможно было выгнать из леса.

    Американские танки Abrams готовы были провести стрельбы еще 7 октября. Однако маневры пришлось перенести на несколько дней. Кроме поляков, устремившихся на выходные в леса, военным также помешала туманная погода.

    Как отмечается, главная цель учений — «устрашение» России. Пока же военные не смогли впечатлить даже местных грибников, отмечает сайт Dni.Ru.

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