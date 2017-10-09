«Устрашающие Россию» учения американцев сорвались из-за грибов

Учения американских танкистов в Польше пришлось отложить
из-за нашествия грибников.
Танковому подразделению армии США пришлось перенести стрельбы вблизи польского города Жагань. Дело в том, что в этих местах отмечают небывалый грибной урожай, и местное население невозможно было выгнать из леса.
Американские танки Abrams готовы были провести стрельбы еще 7 октября. Однако маневры пришлось перенести на несколько дней. Кроме поляков, устремившихся на выходные в леса, военным также помешала туманная погода.
Как отмечается, главная цель учений — «устрашение» России. Пока же военные не смогли впечатлить даже местных грибников, отмечает сайт Dni.Ru.
Американские танки Abrams готовы были провести стрельбы еще 7 октября. Однако маневры пришлось перенести на несколько дней. Кроме поляков, устремившихся на выходные в леса, военным также помешала туманная погода.
Как отмечается, главная цель учений — «устрашение» России. Пока же военные не смогли впечатлить даже местных грибников, отмечает сайт Dni.Ru.
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