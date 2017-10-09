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    Петербургская гимназия чествует учителя года. Санкт-Петербург, образование, фестивали и конкурсы, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургская гимназия чествует учителя года

    Петербургская гимназия чествует учителя года

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    Петербургская гимназия чествует учителя года

    Петербургская гимназия чествует учителя года

    Петербургская гимназия чествует учителя года

      Ученики и учителя устроили торжественный концерт в честь 30-летнего преподаватели истории Ильи Демакова. Он стал абсолютным победителем всероссийского конкурса педагогического мастерства.

      Сегодня в 116-й гимназии Приморского района поселился «Хрустальный пеликан». Педагоги и ученики в сопровождении главы комитета по образованию встречали абсолютного победителя конкурса «Учитель года — 2017» Илью Демакова.

      Классы на время торжеств опустели, все учащиеся спустились к входу и выстроились в коридор почета. Любимого учителя истории приветствовали, как и полагается, шумно, громко и весело. А сам Илья Сергеевич не скрывал своей радости, когда вновь очутился в родных стенах.

      Впрочем, в ближайший год такие уроки с детьми будут особенно ценными для него. После победы в престижном педагогическом конкурсе, который, к слову, впервые за 10 лет выиграл учитель из Петербурга, Илью Демакова теперь приглашают в российские города на различные мастер-классы.

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