Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Экс-замглавы Минкульта Пирумов освобожден в зале суда

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    • Фото: РИА Новости, Новодережкин Антон
    <nobr>Экс-замглавы</nobr> Минкульта Пирумов освобожден в зале суда

    Экс-замглавы Минкульта Пирумов освобожден в зале суда

    <nobr>Экс-замглавы</nobr> Минкульта Пирумов освобожден в зале суда
  • Фото: РИА Новости, Новодережкин Антон

    • Суд вынес приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, обвиняемому в хищениях при реставрации объектов культуры.

    Дорогомиловский суд приговорил Пирумова к полутора годам колонии общего режима по «делу реставраторов». Однако бывший чиновник был освобожден от наказания прямо в зале суда, так как уже отбыл срок во время содержания под стражей в СИЗО, сообщает «Интерфакс».

    Галина Таланина, судья: «Признать подсудимого Пирумова виновными в мошенничестве. Назначить Пирумову окончательное наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима. Зачесть срок отбывания наказания. Освободить его от наказания в связи с его отбытием. Освободить Пирумова из-под стражи в зале суда».

    Пирумов попал под суд по обвинению в хищении бюджетных средств при реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, драматического театра в Пскове, а также Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге и других объектов культуры. Ранее сообщалось, что бывший замглавы Минкульта признал свою вину и начал возмещать ущерб.

    смотреть«Дело реставраторов»: Пирумова доставили в суд для оглашения приговора
    «Дело реставраторов»: Пирумова доставили в суд для оглашения приговора
    Дело Пирумова рассматривалось в особом порядке. Всего перед судом предстали восемь бывших чиновников и бизнесменов, но экс-замминистра был ключевым фигурантом.

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