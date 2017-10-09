Экс-замглавы Минкульта Пирумов освобожден в зале суда

Суд вынес приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, обвиняемому в хищениях при реставрации объектов культуры.
Дорогомиловский суд приговорил Пирумова к полутора годам колонии общего режима по «делу реставраторов». Однако бывший чиновник был освобожден от наказания прямо в зале суда, так как уже отбыл срок во время содержания под стражей в СИЗО, сообщает «Интерфакс».
Галина Таланина, судья: «Признать подсудимого Пирумова виновными в мошенничестве. Назначить Пирумову окончательное наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима. Зачесть срок отбывания наказания. Освободить его от наказания в связи с его отбытием. Освободить Пирумова из-под стражи в зале суда».
Пирумов попал под суд по обвинению в хищении бюджетных средств при реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, драматического театра в Пскове, а также Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге и других объектов культуры. Ранее сообщалось, что бывший замглавы Минкульта признал свою вину и начал возмещать ущерб.
Дело Пирумова рассматривалось в особом порядке. Всего перед судом предстали восемь бывших чиновников и бизнесменов, но экс-замминистра был ключевым фигурантом.
Галина Таланина, судья: «Признать подсудимого Пирумова виновными в мошенничестве. Назначить Пирумову окончательное наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима. Зачесть срок отбывания наказания. Освободить его от наказания в связи с его отбытием. Освободить Пирумова из-под стражи в зале суда».
Пирумов попал под суд по обвинению в хищении бюджетных средств при реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, драматического театра в Пскове, а также Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге и других объектов культуры. Ранее сообщалось, что бывший замглавы Минкульта признал свою вину и начал возмещать ущерб.
Дело Пирумова рассматривалось в особом порядке. Всего перед судом предстали восемь бывших чиновников и бизнесменов, но экс-замминистра был ключевым фигурантом.
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