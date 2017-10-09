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    Беспилотник обнаружил источник загрязнения реки Славянки. Санкт-Петербург, разлив нефтепродуктов и химикатов, реки и озера, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБеспилотник обнаружил источник загрязнения реки Славянки

    Беспилотник обнаружил источник загрязнения реки Славянки

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    Беспилотник обнаружил источник загрязнения реки Славянки

    Беспилотник обнаружил источник загрязнения реки Славянки

      Росприроднадзор сообщил о ходе расследования разлива нефтепродуктов в Петербурге.

      Предполагаемый источник загрязнения нефтепродуктами Невы и Славянки обнаружили при помощи квадрокоптера. Как сообщили в петербургском Росприроднадзоре, беспилотник зафиксировал скопление пенистой воды возле одного из стоков. Выяснилось, что он находится на балансе «Водоканала».

      Через этот выпуск осуществляют водоотведение такие организации как «РЖД», исправительная колония №5, а также некоторые коммерческие компании. Сейчас расследование продолжается. Возбуждено дело о нарушении правил водопользования.

      Огромные масляные пятна в акватории Славянки обнаружили 5 октября. Часть из них попала в Неву. Шлейф растянулся по реке вдоль Рыбацкого проспекта.

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