Беспилотник обнаружил источник загрязнения реки Славянки

Росприроднадзор сообщил о ходе расследования разлива нефтепродуктов в Петербурге.
Предполагаемый источник загрязнения нефтепродуктами Невы и Славянки обнаружили при помощи квадрокоптера. Как сообщили в петербургском Росприроднадзоре, беспилотник зафиксировал скопление пенистой воды возле одного из стоков. Выяснилось, что он находится на балансе «Водоканала».
Через этот выпуск осуществляют водоотведение такие организации как «РЖД», исправительная колония №5, а также некоторые коммерческие компании. Сейчас расследование продолжается. Возбуждено дело о нарушении правил водопользования.
Огромные масляные пятна в акватории Славянки обнаружили 5 октября. Часть из них попала в Неву. Шлейф растянулся по реке вдоль Рыбацкого проспекта.
Через этот выпуск осуществляют водоотведение такие организации как «РЖД», исправительная колония №5, а также некоторые коммерческие компании. Сейчас расследование продолжается. Возбуждено дело о нарушении правил водопользования.
Огромные масляные пятна в акватории Славянки обнаружили 5 октября. Часть из них попала в Неву. Шлейф растянулся по реке вдоль Рыбацкого проспекта.
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