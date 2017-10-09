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    Питерские антимонопольщики заинтересовались развозом депутатским развозом. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, суды, ФАС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские антимонопольщики заинтересовались развозом депутатским развозом

    Питерские антимонопольщики заинтересовались развозом депутатским развозом

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    Питерские антимонопольщики заинтересовались развозом депутатским развозом

    Питерские антимонопольщики заинтересовались развозом депутатским развозом

      Арбитражный суд Петербурга начал процесс, итоги которого могут лишить депутатов Законодательного собрания комфортных поездок на служебных автомобилях.

      Федеральная антимонопольная служба считает, что заключенный городской администрацией договор с автопредприятием «Смольнинское» является незаконным. Контракт на сумму 439 миллионов рублей был подписан на безальтернативной основе. Его необходимо расторгнуть и провести соответствующую процедуру по конкурсу.

      В свою очередь представители ответчика заявляют, что одна из статей городского закона позволяет в некоторых случаях заключить соглашение без конкурса. Они даже подали жалобу в Городской суд на антимонопольную службу, которая инициировала проверку спорного контракта.

      Однако председательствующий на процессе Сергей Гуляев всё-таки отложил слушания на две недели, чтобы все стороны конфликта завершили свои судебные разбирательства в других инстанциях. Напомним, что УФАС предписало городскому парламенту расторгнуть с компанией договор аренды автомобилей. Однако ЗакС это требование проигнорировал.

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