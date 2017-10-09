После инцидента с трапом Пулково закупает новые лестницы

В ходе проверки в управляющей компании питерского аэропорта выведены из эксплуатации трапы, аналогичные тому, который обрушился с пассажирками рейса Москва —
Санкт-Петербург.
После падения женщины с полуторагодовалым ребенком в Пулково закупают новые трапы. Как сообщили в управляющей компании аэропорта, всего из эксплуатации вывели 11 конструкций, в том числе и надломившуюся под весом двоих пассажиров. Она была передана для экспертизы следствию.
Техническое состояние остальных трапов сейчас оценивают специалисты. Однако речи об их замене пока не идет. Закупку проводят для формирования резерва.
Напомним: 28 сентября во время высадки из самолета трап ушел из-под ног пассажиров. Полуторагодовалая девочка и ее бабушка после падения с трехметровой высоты были госпитализированы. Во время расследования выяснилось, что надломившуюся лестницу неоднократно ремонтировали.
В итоге было возбуждено три уголовных дела. Начальника участка механических работ отправили под домашний арест. А одного из руководителей управляющей компании аэропорта Валентина Чернаенко суд отправил под домашний арест.
Техническое состояние остальных трапов сейчас оценивают специалисты. Однако речи об их замене пока не идет. Закупку проводят для формирования резерва.
Напомним: 28 сентября во время высадки из самолета трап ушел из-под ног пассажиров. Полуторагодовалая девочка и ее бабушка после падения с трехметровой высоты были госпитализированы. Во время расследования выяснилось, что надломившуюся лестницу неоднократно ремонтировали.
В итоге было возбуждено три уголовных дела. Начальника участка механических работ отправили под домашний арест. А одного из руководителей управляющей компании аэропорта Валентина Чернаенко суд отправил под домашний арест.
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