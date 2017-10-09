«Трескающийся» мост заставляет туристов в Китае седеть от ужаса: видео

В Китае стеклянный мост, расположенный на высоте 1180 метров, оборудовали спецэффектами.
На нескольких участках конструкции появляются гигантские трещины. Создается впечатление, что мост вот-вот рухнет. Все это сопровождается характерным звуком. Один из таких моментов попал на видео. Гид туристической группы, увидев трещины под ногами, упал на колени и закричал от страха. В следующий миг на этом же участке моста появился другой человек, внешне абсолютно спокойный.
Администрация округа Восточный Тайханьшань пояснила, что «трескающееся» стекло — это панель со спецэффектами, установленная на нескольких участках моста, ее задача — привлечь как можно больше туристов, сообщает РИА Новости.
Администрация округа Восточный Тайханьшань пояснила, что «трескающееся» стекло — это панель со спецэффектами, установленная на нескольких участках моста, ее задача — привлечь как можно больше туристов, сообщает РИА Новости.
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