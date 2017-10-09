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    Неизвестные «минируют» школы, администрации, вокзалы и торговые центры Петербурга. Санкт-Петербург, телефонный терроризм, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНеизвестные «минируют» школы, администрации, вокзалы и торговые центры Петербурга

    Неизвестные «минируют» школы, администрации, вокзалы и торговые центры Петербурга

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    Неизвестные «минируют» школы, администрации, вокзалы и торговые центры Петербурга

    Неизвестные «минируют» школы, администрации, вокзалы и торговые центры Петербурга

      Массовые эвакуации в связи с анонимными звонками о заложенных бомбах идут по всему городу.

      Сегодня телефонные лжеминеры нарушили учебный процесс в 30 школах и заставили покинуть кабинеты чиновников как минимум девяти городских комитетов. Среди них комитет финансов, по транспорту, по здравоохранению и охране памятников. Около полудня звонящий мужчина сообщил, что в здании заложена бомба.

      Сообщение о взрывном устройстве в школах заставило учеников час мокнуть под дождем, пока шла проверка. В два часа дня стали поступать сообщения о заминировании вокзалов — Балтийского, Финляндского и Витебского.

      Сотрудники транспортной полиции эвакуировали из здания пассажиров, движение поездов пока нарушено не было. Скорее всего, телефонной атакой занимались те же преступники, которые на выходных терроризировали торговые центры и дорогие гостиницы.

      В настоящее время эвакуация проходит из торговых центров на Петроградской стороне, Васильевском острове и еще по нескольким адресам в центре Петербурга.

      Звонки раздаются с IP-адресов. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, спецслужбам уже известны имена четырех телефонных террористов. Все они находятся за границей, но установить точное место дислокации сложно из-за использования преступниками IP-технологий. Правоохранительные органы проводят проверку.

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