Экс-замминистра культуры Пирумов приговорен к заключению в колонии

По решению Дорогомиловского суда Москвы бывший заместитель министра культуры приговорен к реальному сроку лишения свободы.
Суд назначил Григорию Пирумову реальный срок в колонии за хищения при реставрации объектов культурного наследия. Также экс-заместителю министра культуры назначен штраф, передает РИА Новости.
Галина Таланина, судья: «Назначить Пирумову наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа».
Судья пояснила, что не видит оснований ограничиваться условным сроком.
Однако сколько именно времени бывшему чиновнику предстоит провести в колонии, и какого размера ему придется выплатить штраф, судья объявит позднее.
Пирумов, который попал под суд по обвинению в хищении бюджетных средств при реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, драматического театра в Пскове, Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге и других объектов культуры, признал свою вину и возместил ущерб.
Отметим, что прокурор просил для Пирумова 5 лет в колонии общего режима. Остальным обвиняемым по делу он предлагал назначить условные сроки и штрафы.
Галина Таланина, судья: «Назначить Пирумову наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа».
Судья пояснила, что не видит оснований ограничиваться условным сроком.
Однако сколько именно времени бывшему чиновнику предстоит провести в колонии, и какого размера ему придется выплатить штраф, судья объявит позднее.
Пирумов, который попал под суд по обвинению в хищении бюджетных средств при реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, драматического театра в Пскове, Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге и других объектов культуры, признал свою вину и возместил ущерб.
Отметим, что прокурор просил для Пирумова 5 лет в колонии общего режима. Остальным обвиняемым по делу он предлагал назначить условные сроки и штрафы.
Комментарии