Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Экс-замминистра культуры Пирумов приговорен к заключению в колонии

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    • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников
    <nobr>Экс-замминистра</nobr> культуры Пирумов приговорен к заключению в колонии

    Экс-замминистра культуры Пирумов приговорен к заключению в колонии

    <nobr>Экс-замминистра</nobr> культуры Пирумов приговорен к заключению в колонии
  • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников

    • По решению Дорогомиловского суда Москвы бывший заместитель министра культуры приговорен к реальному сроку лишения свободы.

    Суд назначил Григорию Пирумову реальный срок в колонии за хищения при реставрации объектов культурного наследия. Также экс-заместителю министра культуры назначен штраф, передает РИА Новости.

    Галина Таланина, судья: «Назначить Пирумову наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа».

    Судья пояснила, что не видит оснований ограничиваться условным сроком.

    Однако сколько именно времени бывшему чиновнику предстоит провести в колонии, и какого размера ему придется выплатить штраф, судья объявит позднее.

    Пирумов, который попал под суд по обвинению в хищении бюджетных средств при реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, драматического театра в Пскове, Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге и других объектов культуры, признал свою вину и возместил ущерб.

    смотреть«Дело реставраторов»: Пирумова доставили в суд для оглашения приговора
    «Дело реставраторов»: Пирумова доставили в суд для оглашения приговора
    Отметим, что прокурор просил для Пирумова 5 лет в колонии общего режима. Остальным обвиняемым по делу он предлагал назначить условные сроки и штрафы.

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