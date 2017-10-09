В Мариинском театре фильм «Обломок империи» зазвучал в сопровождении оркестра

К 100-летию революции концертный зал Мариинского театра превратился в кинотеатр. Там исполнили саундтрек к знаменитому немому фильму, музыку к которому восстановили благодаря найденной оригинальной партитуре.

В концертном зале Мариинского театра показали шедевр Фридриха Эрмлера «Обломок империи». Это немое кино 1929 года, созданное на стыке двух эпох, когда фильмы постепенно начинали обретать звучание. К картине была написана оригинальная партитура, к сожалению, утерянная на долгие годы. Но ее все-таки отыскали.



Два года назад разрозненные ноты попались на глаза начальнику отдела нотных фондов Мариинского театра Марии Щербаковой. И она как педагог консерватории предложила своему студенту Матвею Соболеву в качестве квалификационной работы восстановить целостность партитуры.



Матвей Соболев, композитор, автор воссоздания партитуры: «Не хватало вторых скрипок как раз к той партии. Приходилось ориентироваться на партии первых скрипок, потому что были какие-то пометки».



Не приспособленный для кинопоказов концертный зал с помощью технических специалистов в очередной раз справляется с поставленной задачей. Вместо киноэкрана монтируется видеопроекция.



Концертный зал Мариинского театра не в первый раз превращается в кинотеатр, здесь не в первый раз демонстрируются немые фильмы. Только этот фильм Фридриха Эрмлера, который показывается к 100-летию революции, демонстрируется под живой оркестр.



Фильм «Обломок империи», который вошел во все энциклопедии кино, почти 90 лет существовал отдельно от сильной и гениальной музыки Владимира Дешевова. Сегодня такой киносеанс производит впечатление на зрителей любого возраста.



Корреспондент НТВ Павел Рыжков поразился силе симфонического саундтрека.