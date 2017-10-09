В Мариинском театре фильм «Обломок империи» зазвучал в сопровождении оркестра

К
100-летию революции концертный зал Мариинского театра превратился в кинотеатр. Там исполнили саундтрек к знаменитому немому фильму, музыку к которому восстановили благодаря найденной оригинальной партитуре.
В концертном зале Мариинского театра показали шедевр Фридриха Эрмлера «Обломок империи». Это немое кино 1929 года, созданное на стыке двух эпох, когда фильмы постепенно начинали обретать звучание. К картине была написана оригинальная партитура, к сожалению, утерянная на долгие годы. Но ее все-таки отыскали.
Два года назад разрозненные ноты попались на глаза начальнику отдела нотных фондов Мариинского театра Марии Щербаковой. И она как педагог консерватории предложила своему студенту Матвею Соболеву в качестве квалификационной работы восстановить целостность партитуры.
Матвей Соболев, композитор, автор воссоздания партитуры: «Не хватало вторых скрипок как раз к той партии. Приходилось ориентироваться на партии первых скрипок, потому что были какие-то пометки».
Не приспособленный для кинопоказов концертный зал с помощью технических специалистов в очередной раз справляется с поставленной задачей. Вместо киноэкрана монтируется видеопроекция.
Концертный зал Мариинского театра не в первый раз превращается в кинотеатр, здесь не в первый раз демонстрируются немые фильмы. Только этот фильм Фридриха Эрмлера, который показывается к 100-летию революции, демонстрируется под живой оркестр.
Фильм «Обломок империи», который вошел во все энциклопедии кино, почти 90 лет существовал отдельно от сильной и гениальной музыки Владимира Дешевова. Сегодня такой киносеанс производит впечатление на зрителей любого возраста.
Корреспондент НТВ Павел Рыжков поразился силе симфонического саундтрека.
Два года назад разрозненные ноты попались на глаза начальнику отдела нотных фондов Мариинского театра Марии Щербаковой. И она как педагог консерватории предложила своему студенту Матвею Соболеву в качестве квалификационной работы восстановить целостность партитуры.
Матвей Соболев, композитор, автор воссоздания партитуры: «Не хватало вторых скрипок как раз к той партии. Приходилось ориентироваться на партии первых скрипок, потому что были какие-то пометки».
Не приспособленный для кинопоказов концертный зал с помощью технических специалистов в очередной раз справляется с поставленной задачей. Вместо киноэкрана монтируется видеопроекция.
Концертный зал Мариинского театра не в первый раз превращается в кинотеатр, здесь не в первый раз демонстрируются немые фильмы. Только этот фильм Фридриха Эрмлера, который показывается к 100-летию революции, демонстрируется под живой оркестр.
Фильм «Обломок империи», который вошел во все энциклопедии кино, почти 90 лет существовал отдельно от сильной и гениальной музыки Владимира Дешевова. Сегодня такой киносеанс производит впечатление на зрителей любого возраста.
Корреспондент НТВ Павел Рыжков поразился силе симфонического саундтрека.
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