В Раде предложили временно запретить поездки украинцев в Россию

На рассмотрение в Верховную раду поступил законопроект, который предусматривает временное ограничение для украинцев на посещение России.
Данный проект закона был зарегистрирован на сайте парламента Украины. Он предлагает введение временного запрета для граждан страны ездить в Россию. Эту инициативу выдвинули депутаты из «Блока Петра Порошенко» Андрей Немировский, Андрей Шинькович и Андрей Денисенко.
Документ предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины с целю «введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор». Однако текст законопроекта и пояснительная записка к нему на сайте Рады пока отсутствуют.
Отметим, что недавно СБУ предложила принять закон, который введет уголовную ответственность для украинских чиновников за посещение России. С этой инициативой выступил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Документ предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины с целю «введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор». Однако текст законопроекта и пояснительная записка к нему на сайте Рады пока отсутствуют.
Отметим, что недавно СБУ предложила принять закон, который введет уголовную ответственность для украинских чиновников за посещение России. С этой инициативой выступил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
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