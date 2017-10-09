Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Спасенного в Якутии белого медвежонка на месяц поместят в зоопитомник. Якутия, животные, зоопарки, медведи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасенного в Якутии белого медвежонка на месяц поместят в зоопитомник

    Спасенного в Якутии белого медвежонка на месяц поместят в зоопитомник

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    Спасенного в Якутии белого медвежонка на месяц поместят в зоопитомник

    Спасенного в Якутии белого медвежонка на месяц поместят в зоопитомник

    Спасенного в Якутии белого медвежонка на месяц поместят в зоопитомник

      Белого медвежонка, проделавшего длинный и трудный путь из Якутии в Московский зоопарк, показали сегодня журналистам.

      Еще в конце сентября мишку обнаружили рыбаки Среднеколымского улуса Якутии — далеко за пределами привычных мест обитания белых медведей. Выяснилось, что это самка, ей примерно 10 месяцев. Как только о сироте из Якутии стало известно в Москве, главный зоопарк страны заявил о готовности принять ее на реабилитацию.

      Бродяжку отловили и доставили в столицу самолетом, предоставленным Минобороны. Специалисты отмечают, что хоть их новая подопечная уже с удовольствием плещется в бассейне и хорошо ест, ей понадобится месяц карантина в зоопитомнике под Волоколамском.

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