Спасенного в Якутии белого медвежонка на месяц поместят в зоопитомник

Белого медвежонка, проделавшего длинный и трудный путь из Якутии в Московский зоопарк, показали сегодня журналистам.
Еще в конце сентября мишку обнаружили рыбаки Среднеколымского улуса Якутии — далеко за пределами привычных мест обитания белых медведей. Выяснилось, что это самка, ей примерно 10 месяцев. Как только о сироте из Якутии стало известно в Москве, главный зоопарк страны заявил о готовности принять ее на реабилитацию.
Бродяжку отловили и доставили в столицу самолетом, предоставленным Минобороны. Специалисты отмечают, что хоть их новая подопечная уже с удовольствием плещется в бассейне и хорошо ест, ей понадобится месяц карантина в зоопитомнике под Волоколамском.
Бродяжку отловили и доставили в столицу самолетом, предоставленным Минобороны. Специалисты отмечают, что хоть их новая подопечная уже с удовольствием плещется в бассейне и хорошо ест, ей понадобится месяц карантина в зоопитомнике под Волоколамском.
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