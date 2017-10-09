«Дело реставраторов»: Пирумова доставили в суд для оглашения приговора

В Дорогомиловском суде Москвы началось оглашение приговора бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову. Его и других фигурантов скандального дела обвиняли в хищении средств, выделенных на реставрацию известных памятников культуры. В частности, Новодевичьего монастыря в Москве и Изборской крепости в Калининграде. Ущерб от действий подсудимых оценивается в 100 миллионов рублей.
Как считает следствие, сын российского ученого, кандидат физико-математических наук Григорий Пирумов, пройдя карьерный путь от сотрудника научного института до руководителя департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры, использовал свои блестящие математические способности несколько оригинальным образом — создал преступную группировку, которая совершала махинации с бюджетными деньгами.
В нее входили несколько сотрудников Минкультуры и руководители строительных компаний, с которыми министерство заключало контракты на реставрацию объектов культуры по завышенным расценкам. Разницу между суммами, прописанными в контракте, и реальной стоимостью работ участники сделок — всего в уголовном деле 8 фигурантов — делили между собой.
Так, согласно версии следствия, казенные деньги «распилили» на реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, драматического театра в Пскове, Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге и других объектах.
Хищения начались в 2012 году, когда Пирумов пришел в Минкультуры, а в марте 2016-го он был задержан и арестован уже в должности статс-секретаря, заместителя министра культуры, когда сотрудники ФСБ начали выяснять обстоятельства реставрации Изборской крепости. Работы там, как выяснилось, проводились некачественно и обошлись бюджету немного дороже, чем должны были стоить.
Позже в деле появились новые эпизоды — сейчас их шесть. В ноябре 2016-го Пирумов признал вину и только в декабре был уволен с должности замминистра. Минувшим летом двое фигурантов дела заключили сделку со следствием, их дела были выделены в отдельное производство, и оба получили условные сроки.
Что касается нынешнего процесса, то все подсудимые также признали вину, поэтому дело рассматривается в особом порядке — без исследования доказательств, зато наказание будет мягче предусматриваемого уголовным кодексом. Летом фигуранты выплатили полностью сумму ущерба, поэтому от материальных претензий суд отказался.
Прокурор потребовала приговорить бывшего заместителя министра культуры к пяти годам колонии, оштрафовать на миллион рублей и лишить всех госнаград. Для остальных подсудимых обвинение запросило сроки от 2 до 4,5 лет.
Представители министерства культуры, где еще на этапе расследования выражали недоверие следователям и говорили об успешной работе Пирумова, попросили для всех условное наказание от полутора до 4,5 лет, причем с учетом времени, проведенного в СИЗО.
В нее входили несколько сотрудников Минкультуры и руководители строительных компаний, с которыми министерство заключало контракты на реставрацию объектов культуры по завышенным расценкам. Разницу между суммами, прописанными в контракте, и реальной стоимостью работ участники сделок — всего в уголовном деле 8 фигурантов — делили между собой.
Так, согласно версии следствия, казенные деньги «распилили» на реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, драматического театра в Пскове, Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге и других объектах.
Хищения начались в 2012 году, когда Пирумов пришел в Минкультуры, а в марте 2016-го он был задержан и арестован уже в должности статс-секретаря, заместителя министра культуры, когда сотрудники ФСБ начали выяснять обстоятельства реставрации Изборской крепости. Работы там, как выяснилось, проводились некачественно и обошлись бюджету немного дороже, чем должны были стоить.
Позже в деле появились новые эпизоды — сейчас их шесть. В ноябре 2016-го Пирумов признал вину и только в декабре был уволен с должности замминистра. Минувшим летом двое фигурантов дела заключили сделку со следствием, их дела были выделены в отдельное производство, и оба получили условные сроки.
Что касается нынешнего процесса, то все подсудимые также признали вину, поэтому дело рассматривается в особом порядке — без исследования доказательств, зато наказание будет мягче предусматриваемого уголовным кодексом. Летом фигуранты выплатили полностью сумму ущерба, поэтому от материальных претензий суд отказался.
Прокурор потребовала приговорить бывшего заместителя министра культуры к пяти годам колонии, оштрафовать на миллион рублей и лишить всех госнаград. Для остальных подсудимых обвинение запросило сроки от 2 до 4,5 лет.
Представители министерства культуры, где еще на этапе расследования выражали недоверие следователям и говорили об успешной работе Пирумова, попросили для всех условное наказание от полутора до 4,5 лет, причем с учетом времени, проведенного в СИЗО.
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