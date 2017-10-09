На открытии молодежного фестиваля в Сочи пообещали устроить грандиозное представление

Буквально через несколько дней к Сочи будет приковано внимание мировой общественности. Уже в эту субботу там пройдет церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, на который ждут десятки тысяч гостей из разных стран.
Спустя 32 года фестиваль возвращается в Россию. За неделю до старта Олимпийский парк вновь, как и перед Олимпиадой, превратился в большую стройплощадку.
Основные мероприятия будут проходить в самом центре Олимпийского парка. Сейчас здесь монтируют сцену на 20 тыс. человек, ну а церемония открытия будет проходить в ледовом дворце «Большой». Ее сценарий организаторы держат в секрете, но обещают грандиозное представление.
Первыми в Сочи прибывают волонтеры. Всего же на фестиваль приедет больше 20 тыс. человек, из них половина — иностранцы со всего мира. Работа аккредитационного центра переведена в круглосуточный режим. Обещают помогать всем и не только с оформлением документов.
В медиацентре будет организована основная дискуссионная площадка. Здесь молодежь будет спорить, обсуждать и представлять ближайшее будущее.
Среди тех, кто приедет в Сочи обсуждать будущее, много инженеров. Основная их тема — каким будет автотранспорт через 50 лет. Российские студенты представят прототип отечественного автомобиля. Выставочное пространство Youth Expo будет представлено тремя основными направлениями: «Регионы России и мира», «Новые технологии и инновации» и «История и культура». На сегодняшний день более 65 субъектов Российской Федерации и 40 зарубежных стран планируют свое участие в выставке.
Основные мероприятия будут проходить в самом центре Олимпийского парка. Сейчас здесь монтируют сцену на 20 тыс. человек, ну а церемония открытия будет проходить в ледовом дворце «Большой». Ее сценарий организаторы держат в секрете, но обещают грандиозное представление.
Первыми в Сочи прибывают волонтеры. Всего же на фестиваль приедет больше 20 тыс. человек, из них половина — иностранцы со всего мира. Работа аккредитационного центра переведена в круглосуточный режим. Обещают помогать всем и не только с оформлением документов.
В медиацентре будет организована основная дискуссионная площадка. Здесь молодежь будет спорить, обсуждать и представлять ближайшее будущее.
Среди тех, кто приедет в Сочи обсуждать будущее, много инженеров. Основная их тема — каким будет автотранспорт через 50 лет. Российские студенты представят прототип отечественного автомобиля. Выставочное пространство Youth Expo будет представлено тремя основными направлениями: «Регионы России и мира», «Новые технологии и инновации» и «История и культура». На сегодняшний день более 65 субъектов Российской Федерации и 40 зарубежных стран планируют свое участие в выставке.
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