Участница «Ты супер! Танцы» благодаря проекту встретилась с другом детства

В минувшую субботу зрители НТВ следили за выступлениями участников проекта «Ты супер! Танцы». Конкурсантке из Петербурга Маше Раккси удалось пройти в следующий тур, а за сценой ее ждал сюрприз.
Для 13-летней петербурженки Маши Раккси минувшая суббота была очень хорошим днем. Выступила девочка идеально, услышав много приятных слов от членов жюри. Кроме того, она встретилась со своим кумиром — режиссером Алексеем Учителем.
Но за кулисами ее ждала еще одна встреча, которой она никак не ожидала. К ней приехал лучший друг детства. Мальчик, с которым они просидели за одной партой всю начальную школу, стал высоким юношей.
За сценой они не раз обнялись. Маша и Кирилл не виделись четыре года. Мальчик с родителями переехал из Петербурга в Карелию, и после этого друзья общались только по телефону и в Интернете.
Мама Кирилла привезла с собой их детские фотографии. В девочке с огромным бантом на снимке трудно узнать красавицу Машу Раккси. Кажется, Кирилл даже не ожидал, что его подружка детства превратилась в такую очаровательную девушку.
Мария Раккси: «Сказали бы мне четыре года назад, что я тут с вами буду разговаривать в Москве, я бы не поверила».
Они поговорили об учебе в школе и вспомнили бывших одноклассников. Во время этой встречи Маша и Кирилл как будто вернулись в беззаботное детство.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы», который дает шанс заявить о себе талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, выйдет в субботу, 14 октября. Смотрите новый конкурсный день на НТВ и НТВ.Ru в 20:00.
Но за кулисами ее ждала еще одна встреча, которой она никак не ожидала. К ней приехал лучший друг детства. Мальчик, с которым они просидели за одной партой всю начальную школу, стал высоким юношей.
За сценой они не раз обнялись. Маша и Кирилл не виделись четыре года. Мальчик с родителями переехал из Петербурга в Карелию, и после этого друзья общались только по телефону и в Интернете.
Мама Кирилла привезла с собой их детские фотографии. В девочке с огромным бантом на снимке трудно узнать красавицу Машу Раккси. Кажется, Кирилл даже не ожидал, что его подружка детства превратилась в такую очаровательную девушку.
Мария Раккси: «Сказали бы мне четыре года назад, что я тут с вами буду разговаривать в Москве, я бы не поверила».
Они поговорили об учебе в школе и вспомнили бывших одноклассников. Во время этой встречи Маша и Кирилл как будто вернулись в беззаботное детство.
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы», который дает шанс заявить о себе талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, выйдет в субботу, 14 октября. Смотрите новый конкурсный день на НТВ и НТВ.Ru в 20:00.
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