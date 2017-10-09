Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Суд в Индии освободил тульского спортсмена, задержанного из-за спутникового телефона. Индия, спорт, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд в Индии освободил тульского спортсмена, задержанного из-за спутникового телефона

    Суд в Индии освободил тульского спортсмена, задержанного из-за спутникового телефона

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    Суд в Индии освободил тульского спортсмена, задержанного <nobr>из-за</nobr> спутникового телефона

    Суд в Индии освободил тульского спортсмена, задержанного из-за спутникового телефона

    Суд в Индии освободил тульского спортсмена, задержанного <nobr>из-за</nobr> спутникового телефона

      Индийский суд принял решение по делу россиянина Сергея Матюшкина, у которого в багаже нашли спутниковый телефон. Согласно местным законам, использование такой техники запрещено.

      Суд в Индии разрешил известному спортсмену из Тулы Сергею Матюшкину вернуться на родину. Адвокату удалось добиться переквалификации дела из уголовного в административное. Устройство конфисковано.

      Михаил Воробьев, заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии: «Защите российского гражданина удалось переквалифицировать дело из уголовного в административное. Было учтено, что Матюшкин не пользовался спутниковым телефоном, находясь в Индии. После уплаты штрафа он может вернуться в Россию. Его спутниковый телефон конфискован».

      Сергей Матюшкин — член сборной команды России по горному туризму. Ему грозило тюремное заключение в Индии сроком до трех лет из-за спутникового телефона, который он привез в страну.

      Подробности истории — в сюжете программы «ЧП».

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