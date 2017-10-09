Ярош заявил о «скором возвращении Донбасса»

Бывший лидер запрещенной в России организации «Правый сектор» и депутат Верховной рады Дмитрий Ярош заявил, что Киев вскоре вернет под свой контроль территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
По словам Яроша, эта спецоперация рассчитана «не на десятилетия, а на какой-то гораздо меньший срок», передает сайт Газета.Ru. Как предполагает парламентарий, Киев вернет Донбасс под свой контроль 20 апреля следующего года.
Ранее сообщалось, что украинские власти больше не рассматривают вариант возвращения юго-восточных районов силой.
Ранее сообщалось, что украинские власти больше не рассматривают вариант возвращения юго-восточных районов силой.
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