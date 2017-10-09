Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Ярош заявил о «скором возвращении Донбасса»

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    • Фото: РИА Новости, Дмитрий Ярош
    Ярош заявил о «скором возвращении Донбасса»

    Ярош заявил о «скором возвращении Донбасса»

    Ярош заявил о «скором возвращении Донбасса»
  • Фото: РИА Новости, Дмитрий Ярош

    • Бывший лидер запрещенной в России организации «Правый сектор» и депутат Верховной рады Дмитрий Ярош заявил, что Киев вскоре вернет под свой контроль территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    По словам Яроша, эта спецоперация рассчитана «не на десятилетия, а на какой-то гораздо меньший срок», передает сайт Газета.Ru. Как предполагает парламентарий, Киев вернет Донбасс под свой контроль 20 апреля следующего года.

    Ранее сообщалось, что украинские власти больше не рассматривают вариант возвращения юго-восточных районов силой.

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