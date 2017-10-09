Суд огласил результаты психиатрической экспертизы выжившего члена «банды GTA»

Сегодня в Мособлсуде были оглашены результаты психиатрической экспертизы одного из участников «банды GTA», выжившего при попытке побега.
За процессом следит корреспондент НТВ Никита Развожаев. По его словам, вопросу безопасности в здании Мособлсуда уделили особое внимание в связи с резонансным нападением, которое произошло 1 августа. Хазратхон Додохонов тогда получил ранение в голову, но выжил. Суд практически сразу назначил ему психическую экспертизу. Сегодня результаты стали известны.
Никаких отклонений у подсудимого не обнаружено, это подтвердили эксперты медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского. Они заявили, что он мог симулировать потерю памяти. Также Додоханов симулирует незнание русского языка, хотя до этого успешно знакомился с материалами дела на русском. Сейчас же подсудимый говорит исключительно на родном таджикском языке. Специалисты пришли к выводу, что в его состоянии нет отклонений, которые бы помешали участию в процессе и даче показаний.
В суде Додохонову предстоит представить свою версию событий по делу «банды GTA». А нападение, которое произошло в августе, выделено в отдельное производство, и суд рассмотрит его позднее.
Сегодня на заседание пришла мать Додохонова, которая попыталась что-то сказать ему, но приставы и конвоиры ей не позволили. В зале заседаний на процессе присутствовали четыре конвоира и столько же сотрудников спецназа, а за дверями за безопасностью следили несколько приставов.
Кроме Додоханова, на скамье подсудимых в суде сегодня оказались еще четверо членов «банды GTA», но они не принимали участия в попытке побега. Всего на счету банды, по версии следствия, убийства 17 человек в период с 2012-го по 2014 год.
Додоханову даже без учета попытки побега и незаконного завладения табельным оружием грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, пятеро фигурантов громкого уголовного дела устроили перестрелку в здании суда. Им удалось освободиться от конвоиров и завладеть оружием. Преступники пытались скрыться, трое из них были убиты на месте, двое получили ранения. Впоследствии один из них скончался в больнице.
Сыщики не исключают возможности, что члены «банды GTA» готовили свой побег заранее. Преступники могли знать, что впятером окажутся в лифте с двумя конвоирами. В изоляторе временного содержания №12, куда их доставили перед попыткой побега, они могли переговариваться и составить план. Возможно, бандитам помогали сотрудники СИЗО.
Никаких отклонений у подсудимого не обнаружено, это подтвердили эксперты медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского. Они заявили, что он мог симулировать потерю памяти. Также Додоханов симулирует незнание русского языка, хотя до этого успешно знакомился с материалами дела на русском. Сейчас же подсудимый говорит исключительно на родном таджикском языке. Специалисты пришли к выводу, что в его состоянии нет отклонений, которые бы помешали участию в процессе и даче показаний.
В суде Додохонову предстоит представить свою версию событий по делу «банды GTA». А нападение, которое произошло в августе, выделено в отдельное производство, и суд рассмотрит его позднее.
Сегодня на заседание пришла мать Додохонова, которая попыталась что-то сказать ему, но приставы и конвоиры ей не позволили. В зале заседаний на процессе присутствовали четыре конвоира и столько же сотрудников спецназа, а за дверями за безопасностью следили несколько приставов.
Кроме Додоханова, на скамье подсудимых в суде сегодня оказались еще четверо членов «банды GTA», но они не принимали участия в попытке побега. Всего на счету банды, по версии следствия, убийства 17 человек в период с 2012-го по 2014 год.
Додоханову даже без учета попытки побега и незаконного завладения табельным оружием грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, пятеро фигурантов громкого уголовного дела устроили перестрелку в здании суда. Им удалось освободиться от конвоиров и завладеть оружием. Преступники пытались скрыться, трое из них были убиты на месте, двое получили ранения. Впоследствии один из них скончался в больнице.
Сыщики не исключают возможности, что члены «банды GTA» готовили свой побег заранее. Преступники могли знать, что впятером окажутся в лифте с двумя конвоирами. В изоляторе временного содержания №12, куда их доставили перед попыткой побега, они могли переговариваться и составить план. Возможно, бандитам помогали сотрудники СИЗО.
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