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    «Настоящая легенда»: в Париже умер актер Жан Рошфор

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    «Настоящая легенда»: в Париже умер актер Жан Рошфор

    «Настоящая легенда»: в Париже умер актер Жан Рошфор

    «Настоящая легенда»: в Париже умер актер Жан Рошфор
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Не стало французского актера Жана Рошфора. Звезда кино скончался на 88-м году в одной из парижских больниц в ночь на 8 октября.

    Мэр Парижа Анн Идальго назвала Рошфора «настоящей легендой» французского кинематографа.

    Анн Идальго: «Жан Рошфор был воплощением элегантности и доброжелательности. Голос, который брал нас в плен, улыбка, которая наполняла нас счастьем. Настоящая легенда».




    Рошфор стал узнаваем в 1962 году после участия в фильме Филиппа де Брока «Картуш». Знаменитость ему также принесла кинолента «Анжелика — маркиза ангелов» и другие фильмы из этого цикла, где он играл роль адвоката Дегре. Одним из последних фильмов, в которых снялся Рошфор, был «Астерикс и Обеликс в Британии» (2012 год).

    За свою карьеру Жан Рошфор сыграл более сотни ролей в кино, театре и на телевидении. Он трижды получал главную кинонаграду Франции — премию «Сезар».

    Пользователи соцсетей одними из первых отреагировали на смерть любимого артиста, в Twitter появились многочисленные кадры из кинофильмов с участием Рошфора.











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