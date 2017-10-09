«Настоящая легенда»: в Париже умер актер Жан Рошфор

Не стало французского актера Жана Рошфора. Звезда кино скончался на
88-м году в одной из парижских больниц в ночь на 8 октября.
Мэр Парижа Анн Идальго назвала Рошфора «настоящей легендой» французского кинематографа.
Анн Идальго: «Жан Рошфор был воплощением элегантности и доброжелательности. Голос, который брал нас в плен, улыбка, которая наполняла нас счастьем. Настоящая легенда».
Рошфор стал узнаваем в 1962 году после участия в фильме Филиппа де Брока «Картуш». Знаменитость ему также принесла кинолента «Анжелика — маркиза ангелов» и другие фильмы из этого цикла, где он играл роль адвоката Дегре. Одним из последних фильмов, в которых снялся Рошфор, был «Астерикс и Обеликс в Британии» (2012 год).
За свою карьеру Жан Рошфор сыграл более сотни ролей в кино, театре и на телевидении. Он трижды получал главную кинонаграду Франции — премию «Сезар».
Пользователи соцсетей одними из первых отреагировали на смерть любимого артиста, в Twitter появились многочисленные кадры из кинофильмов с участием Рошфора.
Анн Идальго: «Жан Рошфор был воплощением элегантности и доброжелательности. Голос, который брал нас в плен, улыбка, которая наполняла нас счастьем. Настоящая легенда».
Jean Rochefort, c’était l’élégance et la gentillesse. Une voix qui nous captive, un sourire qui nous remplit de bonheur. Une légende.— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 9 октября 2017 г.
Рошфор стал узнаваем в 1962 году после участия в фильме Филиппа де Брока «Картуш». Знаменитость ему также принесла кинолента «Анжелика — маркиза ангелов» и другие фильмы из этого цикла, где он играл роль адвоката Дегре. Одним из последних фильмов, в которых снялся Рошфор, был «Астерикс и Обеликс в Британии» (2012 год).
За свою карьеру Жан Рошфор сыграл более сотни ролей в кино, театре и на телевидении. Он трижды получал главную кинонаграду Франции — премию «Сезар».
Пользователи соцсетей одними из первых отреагировали на смерть любимого артиста, в Twitter появились многочисленные кадры из кинофильмов с участием Рошфора.
Adieu Jean Rochefort :’( pic.twitter.com/7WlV7wpSLl— Pierre Le Goupil 🦊 (@SireGoupil) 9 октября 2017 г.
Au revoir au grand Jean Rochefort… pic.twitter.com/9EZwAYTBsq— Antoine Llorca (@antoinellorca) 9 октября 2017 г.
Jean Rochefort dans Le masque de fer (1962) 🤺 pic.twitter.com/YIfDrapJuW— Eléo de Vulpillières (@EdeVulpi) 9 октября 2017 г.
Un Jean Rochefort, combien de générations… Salut, le magnifique artiste ! pic.twitter.com/XSu2ZbcWXI— Anne Gérard (@AnnGerar) 9 октября 2017 г.
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