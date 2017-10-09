«Настоящая легенда»: в Париже умер актер Жан Рошфор

Jean Rochefort, c’était l’élégance et la gentillesse. Une voix qui nous captive, un sourire qui nous remplit de bonheur. Une légende. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 9 октября 2017 г.

Adieu Jean Rochefort :’( pic.twitter.com/7WlV7wpSLl — Pierre Le Goupil 🦊 (@SireGoupil) 9 октября 2017 г.

Au revoir au grand Jean Rochefort… pic.twitter.com/9EZwAYTBsq — Antoine Llorca (@antoinellorca) 9 октября 2017 г.

Jean Rochefort dans Le masque de fer (1962) 🤺 pic.twitter.com/YIfDrapJuW — Eléo de Vulpillières (@EdeVulpi) 9 октября 2017 г.

Un Jean Rochefort, combien de générations… Salut, le magnifique artiste ! pic.twitter.com/XSu2ZbcWXI — Anne Gérard (@AnnGerar) 9 октября 2017 г.

Мэр Парижа Анн Идальго назвала Рошфора «настоящей легендой» французского кинематографа.: «Жан Рошфор был воплощением элегантности и доброжелательности. Голос, который брал нас в плен, улыбка, которая наполняла нас счастьем. Настоящая легенда».Рошфор стал узнаваем в 1962 году после участия в фильме Филиппа де Брока «Картуш». Знаменитость ему также принесла кинолента «Анжелика — маркиза ангелов» и другие фильмы из этого цикла, где он играл роль адвоката Дегре. Одним из последних фильмов, в которых снялся Рошфор, был «Астерикс и Обеликс в Британии» (2012 год).За свою карьеру Жан Рошфор сыграл более сотни ролей в кино, театре и на телевидении. Он трижды получал главную кинонаграду Франции — премию «Сезар».Пользователи соцсетей одними из первых отреагировали на смерть любимого артиста, в Twitter появились многочисленные кадры из кинофильмов с участием Рошфора.