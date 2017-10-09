Сгоревший ТЦ «Синдика» был застрахован на 4,2 млрд рублей

Спасатели продолжают работать на месте крупного пожара в Москве. Они разбирают завалы сгоревшего строительного гипермаркета «Синдика».
До сих пор, по словам специалистов, сохраняется угроза обрушения оставшихся конструкций. Не исключено, что там все еще могут находиться люди.
Всего же огонь уничтожил 55 тысяч квадратных метров торговых площадей. С сильным пламенем боролись около 15 часов. Чтобы потушить огонь, МЧС пришлось подключать авиацию. В результате ЧП пострадали три человека, один из них в больнице.
Несколько посетителей торгового комплекса заявили, что им удалось снять на видео начало пожара.
Сергей Политыкин, начальник ГУ МЧС России по Московской области: «Проводится мониторинг выброса аварийных химически опасных веществ в воздух. Нарушений предельно допустимых концентраций не выявлено. Составляются акты. Угрозы жизни и здоровью населения нет».
Владельцы и арендаторы торгового комплекса продолжают подсчитывать ущерб от пожара. Только по предварительным данным, речь может идти о пяти миллиардах рублей.
Уже известно, что «Синдика» была застрахована в компании «ВТБ Страхование» на сумму 4,2 млрд рублей. Договор включает в себя риски утраты, гибели и повреждения имущества, в том числе при пожаре, однако до решения о выплате предстоит провести экспертизу и понять, соответствуют ли причины пожара условиям договора. Процесс может занять 3–6 месяцев.
Всего же огонь уничтожил 55 тысяч квадратных метров торговых площадей. С сильным пламенем боролись около 15 часов. Чтобы потушить огонь, МЧС пришлось подключать авиацию. В результате ЧП пострадали три человека, один из них в больнице.
Несколько посетителей торгового комплекса заявили, что им удалось снять на видео начало пожара.
Сергей Политыкин, начальник ГУ МЧС России по Московской области: «Проводится мониторинг выброса аварийных химически опасных веществ в воздух. Нарушений предельно допустимых концентраций не выявлено. Составляются акты. Угрозы жизни и здоровью населения нет».
Владельцы и арендаторы торгового комплекса продолжают подсчитывать ущерб от пожара. Только по предварительным данным, речь может идти о пяти миллиардах рублей.
Уже известно, что «Синдика» была застрахована в компании «ВТБ Страхование» на сумму 4,2 млрд рублей. Договор включает в себя риски утраты, гибели и повреждения имущества, в том числе при пожаре, однако до решения о выплате предстоит провести экспертизу и понять, соответствуют ли причины пожара условиям договора. Процесс может занять 3–6 месяцев.
Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.
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