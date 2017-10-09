Житель Башкирии устроил показательное избиение неверной жены перед камерой

В семейных отношениях супругов из Башкирии предстоит разобраться полицейским. Мужчина застал жену с другим и устроил показательное избиение.

Заручившись поддержкой товарища, который все снимал на камеру мобильного телефона, он наносил супруге удар за ударом. Женщина, укрывшись простыней, просила остановиться и поговорить.



Пока разгневанный супруг добивался ответа, оператор в какой-то момент сменил ракурс, и в кадр попал мужчина — весь в крови и без сознания.



Сейчас стражи порядка устанавливают личности всех участников скандала, а также автора ролика, который даже не попытался остановить избиение.