Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Житель Башкирии устроил показательное избиение неверной жены перед камерой. Башкирия, драки и избиения, семья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель Башкирии устроил показательное избиение неверной жены перед камерой

    Житель Башкирии устроил показательное избиение неверной жены перед камерой

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    Житель Башкирии устроил показательное избиение неверной жены перед камерой

    Житель Башкирии устроил показательное избиение неверной жены перед камерой

    Житель Башкирии устроил показательное избиение неверной жены перед камерой

      В семейных отношениях супругов из Башкирии предстоит разобраться полицейским. Мужчина застал жену с другим и устроил показательное избиение.

      Заручившись поддержкой товарища, который все снимал на камеру мобильного телефона, он наносил супруге удар за ударом. Женщина, укрывшись простыней, просила остановиться и поговорить.

      Пока разгневанный супруг добивался ответа, оператор в какой-то момент сменил ракурс, и в кадр попал мужчина — весь в крови и без сознания.

      Сейчас стражи порядка устанавливают личности всех участников скандала, а также автора ролика, который даже не попытался остановить избиение.

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