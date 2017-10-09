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    Спецназ задержал в Ростове-на-Дону адептов псевдорелигиозной фэнтези-общины. Ростов-на-Дону, религия, секты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпецназ задержал в Ростове-на-Дону адептов псевдорелигиозной фэнтези-общины

    Спецназ задержал в Ростове-на-Дону адептов псевдорелигиозной фэнтези-общины

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    Спецназ задержал в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> адептов псевдорелигиозной <nobr>фэнтези-общины</nobr>

    Спецназ задержал в Ростове-на-Дону адептов псевдорелигиозной фэнтези-общины

    Спецназ задержал в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> адептов псевдорелигиозной <nobr>фэнтези-общины</nobr>

      Масштабные обыски прошли у адептов ростовской общины инглингов. Силовики нагрянули в тот момент, когда последователи совершали некий языческий ритуал у костра. Что это все значило, сейчас пытается объяснить лидер движения — он назвал себя Светозаром. Его и послушников в настоящее время опрашивают. А эксперты изучают найденную экстремистскую литературу, среди которой их главная книга, запрещенная в нашей стране еще в 2004 году.

      Себя они называют староверами-инглингами, а эксперты считают их сектой. Собственно, в одно из таких отделений псевдорелигиозной организации и пришли бойцы спецназа. Адепты сообщества разместились в частном доме, расположенном неподалеку от центра города.

      Правоохранители появились как раз накануне очередной встречи инглингов, несмотря на то, что сектанты держали в секрете расписание собраний. Главным идеологом этого псевдорелигиозного культа, как считают стражи порядка, был человек, который представился Светозаром.

      Светозар: «Пожалуйста, не путайте вы тогда староверие и старообрядчество, потому что старообрядчество — это христианство, а мы к христианству не имеем отношения, мы староверы».

      Чем именно занимались адепты на этих собраниях, еще предстоит выяснить. Но уже известно, что сама идея этого псевдорелигиозного учения, запрещенного в России, строится на том, чтобы убедить людей в их исключительности и в том, что они избранные, а также являются потомками некого Небесного рода.

      На самом же деле инглинги опустошают карманы последователей, требуя взносы, используют экстремистские материалы для своих молитв и даже, по некоторой информации, употребляют наркотики во время так называемых религиозных практик.

      Эта псевдорелигиозная организация появилась в начале 90-х, зародилась в Омске. Инглиизм — причудливый микс скандинавской мифологии, славянского язычества и литературы в стиле фэнтези. Согласно этому странному учению, предки людей прилетели на землю из созвездия Большой Медведицы, а продолжительность недели у инглингов девять дней вместо семи.

      Но не все так безобидно. По мнению экспертов, характеристикой этого течения является глубокая ненависть к православию и христианству вообще, а также ярко выраженный расизм.

      Это не первое задержание инглингов в России. Их сообщества уже закрыты и признаны экстремисткими в Омске и Челябинске. Правоохранители привлекали к ответственности и так называемых наставников псевдорелигиозных сообществ. Причем первые судебные процессы по инглингам начались еще в 2004 году. Теперь настала очередь и ростовского отделения. В ближайшее время всем задержанным предстоит серия допросов.

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