Спецназ задержал в Ростове-на-Дону адептов псевдорелигиозной фэнтези-общины

Масштабные обыски прошли у адептов ростовской общины инглингов. Силовики нагрянули в тот момент, когда последователи совершали некий языческий ритуал у костра. Что это все значило, сейчас пытается объяснить лидер движения — он назвал себя Светозаром. Его и послушников в настоящее время опрашивают. А эксперты изучают найденную экстремистскую литературу, среди которой их главная книга, запрещенная в нашей стране еще в 2004 году.
Себя они называют староверами-инглингами, а эксперты считают их сектой. Собственно, в одно из таких отделений псевдорелигиозной организации и пришли бойцы спецназа. Адепты сообщества разместились в частном доме, расположенном неподалеку от центра города.
Правоохранители появились как раз накануне очередной встречи инглингов, несмотря на то, что сектанты держали в секрете расписание собраний. Главным идеологом этого псевдорелигиозного культа, как считают стражи порядка, был человек, который представился Светозаром.
Светозар: «Пожалуйста, не путайте вы тогда староверие и старообрядчество, потому что старообрядчество — это христианство, а мы к христианству не имеем отношения, мы староверы».
Чем именно занимались адепты на этих собраниях, еще предстоит выяснить. Но уже известно, что сама идея этого псевдорелигиозного учения, запрещенного в России, строится на том, чтобы убедить людей в их исключительности и в том, что они избранные, а также являются потомками некого Небесного рода.
На самом же деле инглинги опустошают карманы последователей, требуя взносы, используют экстремистские материалы для своих молитв и даже, по некоторой информации, употребляют наркотики во время так называемых религиозных практик.
Эта псевдорелигиозная организация появилась в начале 90-х, зародилась в Омске. Инглиизм — причудливый микс скандинавской мифологии, славянского язычества и литературы в стиле фэнтези. Согласно этому странному учению, предки людей прилетели на землю из созвездия Большой Медведицы, а продолжительность недели у инглингов девять дней вместо семи.
Но не все так безобидно. По мнению экспертов, характеристикой этого течения является глубокая ненависть к православию и христианству вообще, а также ярко выраженный расизм.
Это не первое задержание инглингов в России. Их сообщества уже закрыты и признаны экстремисткими в Омске и Челябинске. Правоохранители привлекали к ответственности и так называемых наставников псевдорелигиозных сообществ. Причем первые судебные процессы по инглингам начались еще в 2004 году. Теперь настала очередь и ростовского отделения. В ближайшее время всем задержанным предстоит серия допросов.
Правоохранители появились как раз накануне очередной встречи инглингов, несмотря на то, что сектанты держали в секрете расписание собраний. Главным идеологом этого псевдорелигиозного культа, как считают стражи порядка, был человек, который представился Светозаром.
Светозар: «Пожалуйста, не путайте вы тогда староверие и старообрядчество, потому что старообрядчество — это христианство, а мы к христианству не имеем отношения, мы староверы».
Чем именно занимались адепты на этих собраниях, еще предстоит выяснить. Но уже известно, что сама идея этого псевдорелигиозного учения, запрещенного в России, строится на том, чтобы убедить людей в их исключительности и в том, что они избранные, а также являются потомками некого Небесного рода.
На самом же деле инглинги опустошают карманы последователей, требуя взносы, используют экстремистские материалы для своих молитв и даже, по некоторой информации, употребляют наркотики во время так называемых религиозных практик.
Эта псевдорелигиозная организация появилась в начале 90-х, зародилась в Омске. Инглиизм — причудливый микс скандинавской мифологии, славянского язычества и литературы в стиле фэнтези. Согласно этому странному учению, предки людей прилетели на землю из созвездия Большой Медведицы, а продолжительность недели у инглингов девять дней вместо семи.
Но не все так безобидно. По мнению экспертов, характеристикой этого течения является глубокая ненависть к православию и христианству вообще, а также ярко выраженный расизм.
Это не первое задержание инглингов в России. Их сообщества уже закрыты и признаны экстремисткими в Омске и Челябинске. Правоохранители привлекали к ответственности и так называемых наставников псевдорелигиозных сообществ. Причем первые судебные процессы по инглингам начались еще в 2004 году. Теперь настала очередь и ростовского отделения. В ближайшее время всем задержанным предстоит серия допросов.
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