Россиянка выиграла международный чемпионат по паркуру

Россиянка Александра Шевченко победила на международных соревнованиях по паркуру и фрирану.

Финал чемпионата прошел на греческом острове Санторини. Это рай не только для ценителей красивых видов, но и для экстремалов. За право быть первым боролись 18 сильнейших трейсеров: так в паркуре и фриране называют спортсменов.



Полосу препятствий в 260 метров нужно было пройти за полторы минуты. Атлетов оценивали по трем основным категориям: стиль, плавность и техника. Как раз этого Александре Шевченко не занимать, ведь она мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике. Россиянка набрала 332 балла и стала первой среди женщин.