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    Россиянка выиграла международный чемпионат по паркуру. спорт, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссиянка выиграла международный чемпионат по паркуру

    Россиянка выиграла международный чемпионат по паркуру

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    Россиянка выиграла международный чемпионат по паркуру

    Россиянка выиграла международный чемпионат по паркуру

    Россиянка выиграла международный чемпионат по паркуру

      Россиянка Александра Шевченко победила на международных соревнованиях по паркуру и фрирану.

      Финал чемпионата прошел на греческом острове Санторини. Это рай не только для ценителей красивых видов, но и для экстремалов. За право быть первым боролись 18 сильнейших трейсеров: так в паркуре и фриране называют спортсменов.

      Полосу препятствий в 260 метров нужно было пройти за полторы минуты. Атлетов оценивали по трем основным категориям: стиль, плавность и техника. Как раз этого Александре Шевченко не занимать, ведь она мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике. Россиянка набрала 332 балла и стала первой среди женщин.

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