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    Названо имя лауреата премии по экономике памяти Нобеля. Нобелевская премия, Стокгольм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазвано имя лауреата премии по экономике памяти Нобеля

    Названо имя лауреата премии по экономике памяти Нобеля

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    • Фото: @NobelPrize / twitter.com
    Названо имя лауреата премии по экономике памяти Нобеля

    Названо имя лауреата премии по экономике памяти Нобеля

    Названо имя лауреата премии по экономике памяти Нобеля
    • Фото: @NobelPrize / twitter.com

      • Стало известно имя обладателя лауреата премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля.

      Награда присуждена американцу Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики.







      Талер считается пионером в области финансового и экономического поведения человека, он интегрировал экономику с психологией. Талер утверждает, что традиционные рыночные теории несовершенны, потому что они исходят из того, что человек принимает решения рационально, не поддаваясь эмоциям, а это не всегда так. Одна из книг Талера называется: «Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать» . В свое время он был советником Барака Обамы.

      Напомним, в прошлом году эту награду получили экономисты Оливер Харт (США, Великобритания) и Бенгт Хольмстрём (Финляндия). Они создали новые теоретические инструменты в области реальной оценки договоров между участниками бизнес-процессов, позволяющие выявить подводные камни контрактов.

      Премия по экономике стоит особняком. Дело в том, что сам Нобель экономистов не жаловал, и в своем завещании их не упоминал. Основал премию Госбанк Швеции в 1968 году, и называется она по-другому — премия памяти Альфреда Нобеля. Впрочем, на знаменитый нобелевский банкет ее лауреаты попадают вместе со всеми.

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