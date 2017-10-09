Названо имя лауреата премии по экономике памяти Нобеля

Стало известно имя обладателя лауреата премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля.
Награда присуждена американцу Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики.
Талер считается пионером в области финансового и экономического поведения человека, он интегрировал экономику с психологией. Талер утверждает, что традиционные рыночные теории несовершенны, потому что они исходят из того, что человек принимает решения рационально, не поддаваясь эмоциям, а это не всегда так. Одна из книг Талера называется: «Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать» . В свое время он был советником Барака Обамы.
Напомним, в прошлом году эту награду получили экономисты Оливер Харт (США, Великобритания) и Бенгт Хольмстрём (Финляндия). Они создали новые теоретические инструменты в области реальной оценки договоров между участниками бизнес-процессов, позволяющие выявить подводные камни контрактов.
Премия по экономике стоит особняком. Дело в том, что сам Нобель экономистов не жаловал, и в своем завещании их не упоминал. Основал премию Госбанк Швеции в 1968 году, и называется она по-другому — премия памяти Альфреда Нобеля. Впрочем, на знаменитый нобелевский банкет ее лауреаты попадают вместе со всеми.
BREAKING NEWS The 2017 Prize in Economic Sciences is awarded to Richard H. Thaler @R_Thaler @UChicago @ChicagoBooth #NobelPrize pic.twitter.com/mbQijTyE7t— The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2017 г.
Richard H. Thaler, born 1945 in East Orange, NJ, USA, age 72. Professor @ChicagoBooth https://t.co/M9faUfp2DX pic.twitter.com/W43GOb7iA6— The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 октября 2017 г.
Талер считается пионером в области финансового и экономического поведения человека, он интегрировал экономику с психологией. Талер утверждает, что традиционные рыночные теории несовершенны, потому что они исходят из того, что человек принимает решения рационально, не поддаваясь эмоциям, а это не всегда так. Одна из книг Талера называется: «Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать» . В свое время он был советником Барака Обамы.
Напомним, в прошлом году эту награду получили экономисты Оливер Харт (США, Великобритания) и Бенгт Хольмстрём (Финляндия). Они создали новые теоретические инструменты в области реальной оценки договоров между участниками бизнес-процессов, позволяющие выявить подводные камни контрактов.
Премия по экономике стоит особняком. Дело в том, что сам Нобель экономистов не жаловал, и в своем завещании их не упоминал. Основал премию Госбанк Швеции в 1968 году, и называется она по-другому — премия памяти Альфреда Нобеля. Впрочем, на знаменитый нобелевский банкет ее лауреаты попадают вместе со всеми.
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