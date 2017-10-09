Путин упразднил госкомиссию по химическому разоружению

Путин подписал указ, который упраздняет госкомиссию по химическому разоружению. Это решение было принято в связи с тем, что Россия завершила операцию по уничтожению химоружия.
Президент подписал указ об упразднении государственной комиссии по химическому разоружению. Его текст опубликован на официальном портале правовой информации.
Из указа: «В связи с завершением выполнения Российской Федерацией обязательств по полному уничтожению химического оружия постановляю: упразднить государственную комиссию по химическому разоружению».
Согласно этому документу, шесть указов президента, которые были выпущены в период с 2001 по 2013 годы и касались госкомиссии по химразоружению, признаны утратившими силу.
Напомним, 27 сентября России уничтожила последний боеприпас химоружия. Распоряжение о его ликвидации отдал Владимир Путин. К настоящему моменту в России уничтожены все запасы химического оружия, программа по разоружению была завершена на год раньше срока. Эта работа была проведена в связи с тем, что РФ подписала Конвенцию о запрете химического оружия.
Из указа: «В связи с завершением выполнения Российской Федерацией обязательств по полному уничтожению химического оружия постановляю: упразднить государственную комиссию по химическому разоружению».
Согласно этому документу, шесть указов президента, которые были выпущены в период с 2001 по 2013 годы и касались госкомиссии по химразоружению, признаны утратившими силу.
Напомним, 27 сентября России уничтожила последний боеприпас химоружия. Распоряжение о его ликвидации отдал Владимир Путин. К настоящему моменту в России уничтожены все запасы химического оружия, программа по разоружению была завершена на год раньше срока. Эта работа была проведена в связи с тем, что РФ подписала Конвенцию о запрете химического оружия.
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