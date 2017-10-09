Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат

    ЕС принял пакет мер по обеспечению безопасности поставок газа

    комментировать

    ЕС принял пакет мер по обеспечению безопасности поставок газа

    ЕС принял пакет мер по обеспечению безопасности поставок газа

    Совет ЕС утвердил в понедельник новый комплекс мер, призванных обеспечить безопасность поставок газа на свою территорию.

    Пресс-служба Совета ЕС: «Совет ЕС утвердил сегодня доработанные регуляторные меры по обеспечению безопасности поставок газа».

    Одной из мер является мониторинг Брюсселем газовых контрактов, которые государства Евросоюза заключают с третьими странами, передает ТАСС.

    Утвержденные положения начнут действовать через четыре дня после публикации в Официальном журнале ЕС, которая намечена 10 октября. Этот пакет обсуждался с 2015 года.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru