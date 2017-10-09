ЕС принял пакет мер по обеспечению безопасности поставок газа

Совет ЕС утвердил в понедельник новый комплекс мер, призванных обеспечить безопасность поставок газа на свою территорию.
Пресс-служба Совета ЕС: «Совет ЕС утвердил сегодня доработанные регуляторные меры по обеспечению безопасности поставок газа».
Одной из мер является мониторинг Брюсселем газовых контрактов, которые государства Евросоюза заключают с третьими странами, передает ТАСС.
Утвержденные положения начнут действовать через четыре дня после публикации в Официальном журнале ЕС, которая намечена 10 октября. Этот пакет обсуждался с 2015 года.
Одной из мер является мониторинг Брюсселем газовых контрактов, которые государства Евросоюза заключают с третьими странами, передает ТАСС.
Утвержденные положения начнут действовать через четыре дня после публикации в Официальном журнале ЕС, которая намечена 10 октября. Этот пакет обсуждался с 2015 года.
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