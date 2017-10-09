В Москве трехлетний ребенок выжил, выпав из окна седьмого этажа

Следственный комитет проводит проверку после падения маленького ребенка из окна многоэтажки на юго-западе столицы.

По предварительным данным, накануне вечером трехлетний мальчик, который остался в комнате квартиры на седьмом этаже без присмотра родителей, залез на подоконник. Не удержавшись, он выпал из открытого окна, но чудом выжил. Малыш госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую помощь.



Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СУ РФ по Москве: «По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка».



Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Родителей ребенка опрашивают. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



В ведомстве в связи с этим случаем в очередной раз напомнили, что детей нельзя оставлять одних без присмотра, особенно в комнатах с открытыми окнами, в том числе с противомоскитными сетками.