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    Прокуратура заинтересовалась позеленевшим прудом на Урале

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    • Фото: Андрей Волегов /facebook.com
    Прокуратура заинтересовалась позеленевшим прудом на Урале

    Прокуратура заинтересовалась позеленевшим прудом на Урале

    Прокуратура заинтересовалась позеленевшим прудом на Урале
  • Фото: Андрей Волегов /facebook.com

    • В Черноисточинском пруду, который расположен под Нижним Тагилом, вода поменяла цвет на ядовито-зеленый.

    Первыми забили тревогу экологи. На странице одного из активистов — Андрея Волегова — появились фотографии позеленевшего водохранилища.

    Зеленые волны пучины «морской», так хлещут о берег, что -Ой-ё-ё-ёй!. Черноисточинский пруд Свердловской области, на пл…

    Опубликовано Андреем Волеговым 8 октября 2017 г.


    Нижнетагильская природоохранная прокуратура начала проверку в связи с загрязнением пруда. Представители ведомства взяли пробы воды для экспертизы, сообщает «Интерфакс».

    Пресс-служба прокуратуры региона: «9 октября 2017 года сотрудники прокуратуры совместно со специалистами отобрали образцы воды из акватории с целью выяснения обстоятельств возможного загрязнения».

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