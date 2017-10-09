Кольца и браслеты с чипом карты «Тройка» появятся в продаже в октябре

Керамические кольца и силиконовые браслеты с чипом транспортной карты «Тройка» начнут продавать в столичном метрополитене уже в текущем месяце.
О том, что в продаже появятся кольца и браслеты «Тройка», сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Столичные власти уверены, что эти аксессуары помогут ускорить оплату проезда и проход пассажиров через турникеты.
Максим Ликсутов, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры: «В октябре на стойке „Живое общение“ на станции „Пушкинская“ и в сувенирных магазинах на станциях „Маяковская“ и „Трубная“ пассажиры смогут приобрести резиновые браслеты с функционалом карты. Браслеты будут представлены в классическом черном цвете, а также в цветах некоторых линий метро. В рамках пилотного проекта их тираж составит 500 штук».
До конца текущего месяца на некоторых стойках «Живого общения» в сувенирных киосках появятся в продаже и кольца с функцией «Тройки». Их общий тираж — тоже 500 штук.
Кольца «Тройка» сделают из керамики, они будут черного цвета. Для мужчин представят кольца 22-го размера, а для женщин — 16-го.
Ликсутов отметил, что транспортные карты в форме колец и браслетов пока не выпускались ни в одной стране мира.
Максим Ликсутов: «Мы первыми внедряем такие способы оплаты проезда, предлагая нашим пассажирам самые передовые решения».
Ранее столичная подземка выпустила брелоки с функцией «Тройки». Их можно приобрести в сувенирных магазинах и на стойках «Живого общения».
Максим Ликсутов, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры: «В октябре на стойке „Живое общение“ на станции „Пушкинская“ и в сувенирных магазинах на станциях „Маяковская“ и „Трубная“ пассажиры смогут приобрести резиновые браслеты с функционалом карты. Браслеты будут представлены в классическом черном цвете, а также в цветах некоторых линий метро. В рамках пилотного проекта их тираж составит 500 штук».
В конце октября в Москве появятся кольца с функцией «Тройки». Оплатить проезд ими можно будет в метро, МЦК и наземном транспорте pic.twitter.com/JkzJtxnBtp— НТВ (@ntvru) 3 октября 2017 г.
До конца текущего месяца на некоторых стойках «Живого общения» в сувенирных киосках появятся в продаже и кольца с функцией «Тройки». Их общий тираж — тоже 500 штук.
Кольца «Тройка» сделают из керамики, они будут черного цвета. Для мужчин представят кольца 22-го размера, а для женщин — 16-го.
Ликсутов отметил, что транспортные карты в форме колец и браслетов пока не выпускались ни в одной стране мира.
Максим Ликсутов: «Мы первыми внедряем такие способы оплаты проезда, предлагая нашим пассажирам самые передовые решения».
Ранее столичная подземка выпустила брелоки с функцией «Тройки». Их можно приобрести в сувенирных магазинах и на стойках «Живого общения».
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