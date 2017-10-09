РФ и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

Россия и Саудовская Аравия достигли договоренностей о поставках зенитных ракетных систем
С-400 и некоторых других видов вооружений.
Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Мария Воробьёва.
Мария Воробьева: «Достигнута договоренность с Королевством Саудовская Аравия на поставку систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов Корнет-ЭМ, систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103».
Ранее СМИ сообщали, что к приезду короля Саудовской Аравии в Москву российской стороной был подготовлен пакет контрактов на сумму около 3 млрд долларов. Речь шла в том числе и о поставках нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». В четверг, 5 октября, в ходе переговоров Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда были достигнуты принципиальные договоренности по этому вопросу.
Обеспокоенность в связи с возможной закупкой Саудовской Аравией систем С-400 ранее выражал Пентагон. Американская сторона при этом напомнила о важности сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок.
Мария Воробьева: «Достигнута договоренность с Королевством Саудовская Аравия на поставку систем ПВО С-400, противотанковых ракетных комплексов Корнет-ЭМ, систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30, автоматов Калашникова АК-103».
Ранее СМИ сообщали, что к приезду короля Саудовской Аравии в Москву российской стороной был подготовлен пакет контрактов на сумму около 3 млрд долларов. Речь шла в том числе и о поставках нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». В четверг, 5 октября, в ходе переговоров Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда были достигнуты принципиальные договоренности по этому вопросу.
Обеспокоенность в связи с возможной закупкой Саудовской Аравией систем С-400 ранее выражал Пентагон. Американская сторона при этом напомнила о важности сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок.
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