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    Объявлены первые номинанты на «Золотой мяч»

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    Объявлены первые номинанты на «Золотой мяч»

    Объявлены первые номинанты на «Золотой мяч»

    Издание France Football объявила имена первых пяти претендентов на престижную футбольную награду «Золотой мяч».

    В первую пятерку вошли нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар, полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич, хавбек сборной Бразилии и «Реала» Марселу, форвард сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала и хавбек сборной Франции и лондонского «Челси» Н’Голо Канте.


    Еще 25 претендентов на «Золотой мяч» будут объявлены в течение дня.

    France Football вручает «Золотой мяч» с 1956 года. С 2010 года голосование было объединено с выбором лучшего футболиста по версии FIFA. Но с 2017 года международная федерация решила вручать свой собственный приз.

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