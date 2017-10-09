Объявлены первые номинанты на «Золотой мяч»

Издание France Football объявила имена первых пяти претендентов на престижную футбольную награду «Золотой мяч».
В первую пятерку вошли нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар, полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич, хавбек сборной Бразилии и «Реала» Марселу, форвард сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала и хавбек сборной Франции и лондонского «Челси» Н’Голо Канте.
Еще 25 претендентов на «Золотой мяч» будут объявлены в течение дня.
France Football вручает «Золотой мяч» с 1956 года. С 2010 года голосование было объединено с выбором лучшего футболиста по версии FIFA. Но с 2017 года международная федерация решила вручать свой собственный приз.
The first 5 nominees for the 2017 Ballon d’Or France Football : Neymar, Luka Modrić, Paulo Dybala, Marcelo, N’Golo Kanté #ballondor pic.twitter.com/QnyakD9bhw— France Football (@francefootball) October 9, 2017
Еще 25 претендентов на «Золотой мяч» будут объявлены в течение дня.
France Football вручает «Золотой мяч» с 1956 года. С 2010 года голосование было объединено с выбором лучшего футболиста по версии FIFA. Но с 2017 года международная федерация решила вручать свой собственный приз.
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