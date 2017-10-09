Дамаск обвинил США в поставках оружия ИГ и «Джебхат ан-Нусре»

В Дамаске утверждают, что США в Сирии вооружают террористов запрещенных в РФ «Исламского государства» и «Джебхат
ан-Нусры», а не так называемую умеренную оппозицию.
С такими обвинениями выступил сирийский генерал Али Аль-Али. Высокопоставленный военный продемонстрировал захваченное у боевиков оружие.
По словам Али-Али, вооружение доставляется в ближневосточный регион морским транспортом и попадает в Сирию через участки границы, которые правительственные войска не контролируют.
Али Аль-Али, начальник главного оперативного управления армии Сирии: «Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением. Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но, в конечном счете, оно попало в руки боевиков ИГ и „Джебхат ан-Нусры“ (запрещена в РФ)».
В мае представитель американского военного ведомства заявлял, что указанное оружие предназначалось курдам из «Сирийских демократических сил», которые с его помощью должны были освободить город Ракка от боевиков ИГ, напоминает «Интерфакс».
По словам Али-Али, вооружение доставляется в ближневосточный регион морским транспортом и попадает в Сирию через участки границы, которые правительственные войска не контролируют.
Али Аль-Али, начальник главного оперативного управления армии Сирии: «Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением. Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но, в конечном счете, оно попало в руки боевиков ИГ и „Джебхат ан-Нусры“ (запрещена в РФ)».
В мае представитель американского военного ведомства заявлял, что указанное оружие предназначалось курдам из «Сирийских демократических сил», которые с его помощью должны были освободить город Ракка от боевиков ИГ, напоминает «Интерфакс».
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