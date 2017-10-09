Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара

    Дамаск обвинил США в поставках оружия ИГ и «Джебхат ан-Нусре»

    1 комментарий

    Дамаск обвинил США в поставках оружия ИГ и «Джебхат ан-Нусре»

    Дамаск обвинил США в поставках оружия ИГ и «Джебхат <nobr>ан-Нусре»</nobr>

    В Дамаске утверждают, что США в Сирии вооружают террористов запрещенных в РФ «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры», а не так называемую умеренную оппозицию.

    С такими обвинениями выступил сирийский генерал Али Аль-Али. Высокопоставленный военный продемонстрировал захваченное у боевиков оружие.

    По словам Али-Али, вооружение доставляется в ближневосточный регион морским транспортом и попадает в Сирию через участки границы, которые правительственные войска не контролируют.

    Али Аль-Али, начальник главного оперативного управления армии Сирии: «Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением. Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но, в конечном счете, оно попало в руки боевиков ИГ и „Джебхат ан-Нусры“ (запрещена в РФ)».

    В мае представитель американского военного ведомства заявлял, что указанное оружие предназначалось курдам из «Сирийских демократических сил», которые с его помощью должны были освободить город Ракка от боевиков ИГ, напоминает «Интерфакс».

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru