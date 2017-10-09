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Возвращение Мухтара
    Противники независимости Каталонии призвали сепаратистов «вернуться к здравому смыслу». Испания, Каталония, митинги и протесты, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПротивники независимости Каталонии призвали сепаратистов «вернуться к здравому смыслу»

    Противники независимости Каталонии призвали сепаратистов «вернуться к здравому смыслу»

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    Противники независимости Каталонии призвали сепаратистов «вернуться к здравому смыслу»

    Противники независимости Каталонии призвали сепаратистов «вернуться к здравому смыслу»

    Противники независимости Каталонии призвали сепаратистов «вернуться к здравому смыслу»

      В Испании почти миллион человек выступил за единство страны. Противники независимости Каталонии вышли на митинг в Барселоне.

      Главное требование демонстрантов — «вернуться к здравому смыслу». Так звучит лозунг активистов.

      Митинг состоялся спустя ровно неделю после референдума. Демонстранты с испанскими и региональными флагами заполнили все центральные улицы города.

      Голосование об отделении Каталонии состоялось 1 октября. По последним данным, за независимость автономии высказались около двух миллионов человек — это более 90% от общего числа, сделавших выбор. При этом к избирательным урнам пришли чуть менее половины имеющих право голоса.

      Участники митинга заявили, что не принимали участие в скандальном голосовании, поскольку Мадрид признал референдум незаконным. Официально результаты объявят 10 октября на заседании парламента Каталонии. Не исключено, что в этот же день власти региона примут декларацию о независимости.

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