Сенатор Боб Коркер: действия Трампа могут привести к Третьей мировой войне

Влиятельный американский сенатор Боб Коркер обрушился с критикой на президента Дональда Трампа, заявив, что действия главы Белого дома могут привести к Третьей мировой войне.
|
4730
Коркер утверждает, что Трамп относится к своим обязанностям главы государства, как будто это «реалити-шоу», сообщает сайт Газета.Ru.
Боб Коркер, сенатор: «Он тревожит меня. Он должен тревожить каждого, кто переживает за нашу страну».
Сенатор также обвинил Трампа в том, что тот своими записями в Twitter не раз наносил вред дипломатическим достижениям Вашингтона.
Эти заявления были сделаны после словесной перепалки, которую устроили Коркер и Трамп в Сети. Так, сенатор объявил, что не будет избираться на третий шестилетний срок в 2018 году. Трамп написал в Twitter, что у него «кишка тонка» для участия в выборах.
В последнее время лидеры США и КНДР часто обмениваются угрозами и оскорблениями. Недавно глава Белого дома назвал руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына Rocket Man.
Впрочем, представители КНДР в свойственной им риторике столь же часто упоминают Трампа, как «безумного маразматика». Американский президент также не раз намекал на силовой метод разрешения кризиса на Корейском полуострове.
Боб Коркер, сенатор: «Он тревожит меня. Он должен тревожить каждого, кто переживает за нашу страну».
Сенатор также обвинил Трампа в том, что тот своими записями в Twitter не раз наносил вред дипломатическим достижениям Вашингтона.
Эти заявления были сделаны после словесной перепалки, которую устроили Коркер и Трамп в Сети. Так, сенатор объявил, что не будет избираться на третий шестилетний срок в 2018 году. Трамп написал в Twitter, что у него «кишка тонка» для участия в выборах.
…Hence, I would fully expect Corker to be a negative voice and stand in the way of our great agenda. Didn’t have the guts to run!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2017 г.
В последнее время лидеры США и КНДР часто обмениваются угрозами и оскорблениями. Недавно глава Белого дома назвал руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына Rocket Man.
Впрочем, представители КНДР в свойственной им риторике столь же часто упоминают Трампа, как «безумного маразматика». Американский президент также не раз намекал на силовой метод разрешения кризиса на Корейском полуострове.
Комментарии