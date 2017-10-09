Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара

    Сенатор Боб Коркер: действия Трампа могут привести к Третьей мировой войне

    комментировать

    Сенатор Боб Коркер: действия Трампа могут привести к Третьей мировой войне

    Сенатор Боб Коркер: действия Трампа могут привести к Третьей мировой войне

    Влиятельный американский сенатор Боб Коркер обрушился с критикой на президента Дональда Трампа, заявив, что действия главы Белого дома могут привести к Третьей мировой войне.

    Коркер утверждает, что Трамп относится к своим обязанностям главы государства, как будто это «реалити-шоу», сообщает сайт Газета.Ru.

    Боб Коркер, сенатор: «Он тревожит меня. Он должен тревожить каждого, кто переживает за нашу страну».

    Сенатор также обвинил Трампа в том, что тот своими записями в Twitter не раз наносил вред дипломатическим достижениям Вашингтона.

    Эти заявления были сделаны после словесной перепалки, которую устроили Коркер и Трамп в Сети. Так, сенатор объявил, что не будет избираться на третий шестилетний срок в 2018 году. Трамп написал в Twitter, что у него «кишка тонка» для участия в выборах.




    смотретьТрамп обещает разобраться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном
    Трамп обещает разобраться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном
    В последнее время лидеры США и КНДР часто обмениваются угрозами и оскорблениями. Недавно глава Белого дома назвал руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына Rocket Man.

    Впрочем, представители КНДР в свойственной им риторике столь же часто упоминают Трампа, как «безумного маразматика». Американский президент также не раз намекал на силовой метод разрешения кризиса на Корейском полуострове.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru